Drama na Hvaru: Velik požar 'progutao' čak 200 hektara, cijelu noć na terenu 60 vatrogasaca

Velik požar otvorenog prostora izbio je u subotu poslijepodne na području Ivan Dolca na otoku Hvaru. Dojava je zaprimljena u 16.10 sati, nakon čega su na teren odmah upućene vatrogasne snage s Operativnog područja Hvar.

Do 17.30 sati u gašenju su sudjelovali pripadnici DVD-a Hvar, DVD-a Jelsa i DVD-a Stari Grad s ukupno 10 vozila i 37 vatrogasaca. U pomoć iz zraka bila su uključena i četiri kanadera.

Prema posljednjim informacijama, tijekom noći na požarištu ostaje 15 vatrogasnih vozila i 60 vatrogasaca iz DVD-a Hvar, DVD-a Jelsa i DVD-a Stari Grad, koji će nastaviti sanaciju i nadzor požarišta.

Vatrogasci će tijekom nedjelje dobiti i pojačanje s kopna. Na Hvar stižu snage s Operativnih područja Imotski i Sinj, koje će sudjelovati u sanaciji požarišta s dva vozila i 15 vatrogasaca.

Prema prvim procjenama, požar je zahvatio oko 200 hektara trave, niskog i visokog raslinja te borove šume.