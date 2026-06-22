Drama na Hvaru: Vatrogasci se nadaju mirnijoj noći nakon teškog poslijepodneva

Vatrogasci se i dalje bore s požarom koji je izbio na području Svete Nedjelje na otoku Hvaru. Zbog zahtjevne situacije na terenu u gašenje su uključene sve raspoložive otočke snage, a pomoć pružaju i zračne snage.

Iz DVD-a Jelsa izvijestili su kako je stanje tijekom poslijepodneva bilo vrlo zahtjevno, no nadaju se da će tijekom noći situacija biti povoljnija.

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"Požar Sv. Nedelja. Sve otočke snage na terenu, te nam pomažu i zračne snage. Nadamo se da u noć ulazimo u boljem izdanju nego što je to bilo u popodnevnim satima", poručili su vatrogasci.

Požar je tijekom dana zahvatio nepristupačno područje, a vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili njegovo daljnje širenje. Zbog konfiguracije terena i vremenskih uvjeta ključnu ulogu u gašenju imaju i protupožarni zrakoplovi.

Više informacija o razmjerima požara i eventualnoj ugroženosti objekata očekuje se tijekom večeri.