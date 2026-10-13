Drama na hrvatskom nebu: Rafale presreo putnički zrakoplov, transponder pokazivao kod za otmicu

Hrvatski borbeni zrakoplov Rafale danas je poletio u misiju presretanja putničkog zrakoplova koji je prolazio hrvatskim zračnim prostorom, nakon što je označen kao moguća sigurnosna prijetnja. Riječ je o malteškom zrakoplovu tipa Boeing koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj, a čiji je transponder emitirao kod 7500, međunarodnu oznaku koja upućuje na moguću otmicu zrakoplova.

Informaciju je objavilo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH), navodeći kako je hrvatski Rafale uspješno proveo presretanje, identificirao zrakoplov i ispratio ga iz hrvatskog zračnog prostora.

Rafale poletio prema zapovijedi NATO-ova zapovjedništva

Prema MORH-ovu priopćenju, akcija je pokrenuta na temelju zapovijedi Združenog zračnog zapovjedništva u Torrejónu u Španjolskoj (CAOC Torrejón).

Nakon što je civilni zrakoplov označen kao moguća prijetnja, hrvatskom Rafaleu izdana je zapovijed za polijetanje i vizualnu identifikaciju.

Prema informacijama iz talijanskog centra za nadzor i izvješćivanje (Command and Reporting Centre), malteški Boeing imao je postavljen transponderski kod 7500.

Riječ je o posebnom kodu kojim se u zrakoplovstvu označava nezakonito ometanje leta, odnosno moguća otmica. Sama prisutnost tog koda, međutim, ne potvrđuje da se otmica doista dogodila.

Presretanje iznad Korenice, potom pratnja prema Sloveniji

Hrvatski borbeni lovac presreo je putnički zrakoplov u 11.02 sati na području iznad Korenice.

Pilot Rafalea vizualno je identificirao Boeing i uspostavio radijsku komunikaciju s njegovom posadom.

Prema objavljenoj kronologiji, u 11.18 sati Rafale je provodio borbenu zračnu ophodnju na području između Rijeke i Delnica te pratio malteški zrakoplov prema izlasku iz hrvatskog zračnog prostora.

Civilni Boeing u slovenski je zračni prostor ušao u 11.20 sati.

Iz MORH-a nisu naveli dodatne pojedinosti o tome zbog čega je na putničkom zrakoplovu bio aktiviran kod 7500 niti je potvrđeno da je na letu doista postojala prijetnja otmicom.

MORH: Hrvatska je pokazala sposobnost samostalne zaštite neba

Ministarstvo obrane istaknulo je kako je provedena operacija potvrdila spremnost hrvatskih vojnih pilota i učinkovitost borbenih zrakoplova Rafale.

„Ova operacija u sklopu zaštite hrvatskog zračnog prostora još jednom je pokazala izvrsnu uvježbanost i brzinu reakcije hrvatskih pilota višenamjenskih borbenih aviona Rafale kao i sposobnosti tih borbenih lovaca“, poručili su iz MORH-a.

Naglasili su i da je riječ o potvrdi sposobnosti Hrvatske da samostalno nadzire i štiti svoj zračni prostor.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo od 1. siječnja 2026. godine provodi zadaće nadzora i zaštite nacionalnog zračnog prostora zrakoplovima Rafale u okviru NATO-ova integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane (NATINAMDS).

Današnja intervencija pokazala je kako funkcionira sustav brzog reagiranja u situacijama kada se civilni zrakoplov tijekom leta označi kao moguća sigurnosna prijetnja.

Okolnosti aktiviranja koda za moguću otmicu zasad nisu razjašnjene.