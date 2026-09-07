Drama na hrvatskim fakultetima: Stigle prijetnje bombom i vatrenim oružjem

Brojnim fakultetima u Zagrebu danas je stigla anonimna prijetnja bombom koja je podmetnuta u prostorima Sveučilišta.

Dojavu je zaprimilo 20 fakulteta i akademija te niz službi, javlja Srednja.hr, kojoj je sa Sveučilišta potvrđeno da su zajedno s "pojedinim sastavnicama" primili e-poruku nepoznatoga pošiljatelja u kojoj je izrečena prijetnja o podmetnutoj bombi.

"E-poruka poslana je danas nešto prije 9 sati ujutro na niz adresa Sveučilišta i njegovih službi te adresa dekanata fakulteta i akademija. Prema našim saznanjima, ovu je poruku primilo 20 fakulteta i akademija te niz službi. U poruci se navodi kako je u prostoru Sveučilišta podmetnuta bomba te je iznesena prijetnja upotrebe vatrenoga oružja", rekli su sa Sveučilišta.

Dodali su kako su prijetnju shvatili ozbiljno.

"Uprave Sveučilišta i fakulteta postupaju u skladu s uputama policije i nadležnih službi te je u tijeku detaljan sigurnosni pregled zgrada. U određenom broju zgrada već su završeni sigurnosni pregledi i u njima nisu pronađene eksplozivne naprave. Čelništvo Sveučilišta moli sve studente i zaposlenike da postupaju u skladu s uputama koje su dobili te da do trenutka završetka sigurnosnog pregleda ne ulaze u zgrade. Također, molimo sve da ne podliježu panici te da mirno čekaju daljnje obavijesti", naveli su sa Sveučilišta.

Veterinarski fakultet objavio je kako zbog prijetnji u poslijepodnevnim satima neće primati pacijente.

Danas je prvi dan nastavne godine u školama, ali ne i na fakultetima. Na nekima je u tijeku jesenski ispitni rok, a na većini nastava započinje nakon 1. listopada.