DRAMA NA GROBNIKU Navijači uhvatili migrante koji su htjeli oteti 15-godišnjaka!

U četvrtak 22. prosinca u okolici Rijeke, na Grobniku, dogodio se pokušaj otmice 15-godišnjeg dječaka.

On se vraćao kući s treninga u lokalnom nogometnom klubu Grobničan kada su mu pristupila dvojica migranata. Htjeli su ga prisiliti da uđe u vozilo s njima, međutim dječak se snašao, udario jednog od njih i pobjegao kući.

Kad je došao doma, ispričao je roditeljima što se dogodilo, oni su odmah obavijestili policiju i očekivali su da će biti obaviješteni kada se nepoznati dvojac pronađe, piše Gol.hr.

No, vrijeme je prolazilo, a poziv iz policije nije dolazio. Stoga su se organizirali građani i pripadnici riječke navijačke skupine Armada, dali se u potragu i pronašli počinitelje te ih predali policiji koja je tvrdila da je "provjeravala utemeljenost informacija".

Dok je policija utvrđivala što je zaista bilo i kome vjerovati, navijači su se uz pomoć građana dali u akciju i ekspresno pronašli traženi dvojac.

22.12.2023🇭🇷A pair of illegal Asian-looking migrants attacked a 15-year-old kid who was returning from the training of NK Grobničan, in the hinterland of Rijeka. They wanted to put him in a van or rob him, in any case, they harassed the little boy, who hit them back and ran away… pic.twitter.com/JdTEwUIqi2

