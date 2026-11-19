​Policijski službenici Postaje pomorske policije su proveli kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude u pokušaju na štetu 30-godišnjaka.

Sumnja se da je osumnjičeni 51-godišnjak u utorak, 17. studenoga, na otoku Krapnju prijetio 30-godišnjaku, a potom ga i tjelesno napao te od njega potraživao novac s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi. Navedene prijetnje su kod oštećenog izazvale osjećaj straha i bojazni za vlastiti život.

U Općoj bolnici u Šibeniku oštećenom 30-godišnjaku konstatirane su lakše tjelesne ozljede.

Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni 51-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.