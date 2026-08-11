Drama na dalmatinskoj plaži: Nakon 40 minuta reanimacije unesrećenom vraćen puls

Težak slučaj utapanja dogodio se danas oko 11:45 na plaži Babe u Novalji. Nakon što je unesrećeni izvučen iz mora, odmah je započela reanimacija.

Kako je objavljeno na stranici Hitna 194 uživo, među ljudima koji su se zatekli na plaži bili su i liječnici koji u tom trenutku nisu bili na dužnosti. Bez razmišljanja su priskočili u pomoć, a među njima su bili kardiolog i anesteziolog.

Nakon dolaska ekipe HMP Novalja, reanimacija je nastavljena zajedničkim snagama. Borba za život unesrećenog trajala je oko 40 minuta, nakon čega je dobiven puls.

Uvjeti su bili zahtjevni – temperatura je bila oko 38 stupnjeva, a sve se odvijalo na kamenoj plaži, u kupaćim kostimima i bez uobičajenih uvjeta za rad.

Unatoč tome, svi su djelovali kao jedan tim – od slučajnih prolaznika koji su se našli na plaži, preko liječnika koji su ondje bili privatno, do profesionalne ekipe HMP Novalja.

„Nakon otprilike 40 minuta dobili smo puls, a uspjela sam osigurati i venski put – u stvarno teškim uvjetima, na 38 °C, na kamenoj plaži, u kupaćim kostimima i bez uobičajenih uvjeta za rad“, navodi se u objavi.

Posebne riječi pohvale upućene su ekipi hitne pomoći iz Novalje.

„Posebno svaka čast ekipi HMP Novalja, stvarno ste bili za 10!“

Svojom reakcijom liječnici koji su se slučajno našli na plaži još su jednom pokazali koliko je važno znanje i spremnost pomoći u kritičnim trenucima.

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