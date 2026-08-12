DRAMA NA CESTI Automobil se klackao na rubu provalije, vozača spasili vatrogasci JVP-a Podstrana!

Prava drama odvijala se nakon što je vozilo sletjelo s kolnika i zaustavilo se u iznimno opasnom položaju, uz prijetnju da bi moglo nastaviti kliziti prema provaliji. U trenutku dolaska vatrogasaca vozač se još uvijek nalazio u automobilu.

Na intervenciju su izašli vatrogasci JVP-a Podstrana s dva vatrogasna vozila i četiri vatrogasca.

Po dolasku na mjesto događaja zatekli su vozilo kojem je stražnji dio sletio s ceste, dok je šasijom ostalo naslonjeno na rub kolnika. Situaciju je dodatno otežavala činjenica da se automobil "klackao", zbog čega je postojala opasnost od njegova daljnjeg pomicanja i pada.

Vatrogasci JVP-a Podstrana najprije su osigurali vozilo kako bi spriječili njegovo pomicanje, nakon čega su sigurno izvukli vozača iz automobila.

Potom su pristupili tehničkom izvlačenju vozila. Nakon pažljivog osiguranja i zahtjevne intervencije, automobil je uspješno izvučen i vraćen na kolnik.

Zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji vatrogasaca JVP-a Podstrana, vozač je spašen, a spriječen je i potencijalno mnogo opasniji razvoj događaja.