Drama na Blidinju: Vatra stigla do Masne Luke, hrvatski kanaderi gase požar

Veliki šumski požar na području Blidinja u Bosni i Hercegovini nastavlja stvarati probleme vatrogascima. Vatra je zahvatila područje Masne Luke, a u gašenje su uključene brojne vatrogasne snage te dva hrvatska kanadera.
Požar je krenuo s područja Borićevca i proširio se prema Masnoj Luci, pri čemu gori borova šuma. Prema informacijama s terena, vatra prijeti i vikendicama na tom području.
Strm teren otežava posao vatrogascima
Ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke Drago Martinović potvrdio je da se radi o požaru velikih razmjera. Na terenu su raspoložive snage iz više hercegovačkih županija.
Velik problem vatrogascima predstavlja konfiguracija terena. Pojedinim dijelovima požarišta zbog strmih i nepristupačnih predjela teško je prići vatrogasnim vozilima, zbog čega pomoć iz zraka ima važnu ulogu u pokušajima zaustavljanja širenja vatre.
Vatra zahvatila vikendice na #Blidinje 🌲🔥 pic.twitter.com/FF9W0vttIi
— Jabuka.tv (@jabukatv) September 18, 2026
Dva hrvatska kanadera gase vatru
Hrvatska je i danas uključena u akciju gašenja. Na Blidinje su angažirana dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji su na istom području djelovali i prethodnog dana.
Pomoć je upućena nakon zahtjeva Bosne i Hercegovine, a MORH je potvrdio angažman dvaju kanadera u pružanju pomoći pri gašenju požara.
Osim vatrogasaca i hrvatskih protupožarnih zrakoplova, u intervenciju su uključene i druge nadležne službe. U ranijoj fazi gašenja djelovao je i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Požar na širem području Čvrsnice aktivan je već nekoliko dana. Vatra se prethodno širila prema Risovcu i Malom Vilincu, a zbog nepristupačnog terena borba s požarom za zemaljske snage ostaje iznimno zahtjevna.