Drama na Blidinju: Vatra stigla do Masne Luke, hrvatski kanaderi gase požar

Veliki šumski požar na području Blidinja u Bosni i Hercegovini nastavlja stvarati probleme vatrogascima. Vatra je zahvatila područje Masne Luke, a u gašenje su uključene brojne vatrogasne snage te dva hrvatska kanadera.

Požar je krenuo s područja Borićevca i proširio se prema Masnoj Luci, pri čemu gori borova šuma. Prema informacijama s terena, vatra prijeti i vikendicama na tom području.

Strm teren otežava posao vatrogascima

Ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke Drago Martinović potvrdio je da se radi o požaru velikih razmjera. Na terenu su raspoložive snage iz više hercegovačkih županija.

Velik problem vatrogascima predstavlja konfiguracija terena. Pojedinim dijelovima požarišta zbog strmih i nepristupačnih predjela teško je prići vatrogasnim vozilima, zbog čega pomoć iz zraka ima važnu ulogu u pokušajima zaustavljanja širenja vatre.

Dva hrvatska kanadera gase vatru

Hrvatska je i danas uključena u akciju gašenja. Na Blidinje su angažirana dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji su na istom području djelovali i prethodnog dana.

Pomoć je upućena nakon zahtjeva Bosne i Hercegovine, a MORH je potvrdio angažman dvaju kanadera u pružanju pomoći pri gašenju požara.

Osim vatrogasaca i hrvatskih protupožarnih zrakoplova, u intervenciju su uključene i druge nadležne službe. U ranijoj fazi gašenja djelovao je i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Požar na širem području Čvrsnice aktivan je već nekoliko dana. Vatra se prethodno širila prema Risovcu i Malom Vilincu, a zbog nepristupačnog terena borba s požarom za zemaljske snage ostaje iznimno zahtjevna.