Drama na Blatinama, Šarotić nije mogao zadržati emocije. Puljak: "Znamo čija je ovo operacija"

Nakon što je zajednička lista SDP-a, Centra, Možemo! i Direkta ostala bez mogućnosti sudjelovanja na kotarskim izborima na Blatinama-Škrapama, u četvrtak su se javnosti obratili Goran Šarotić, potpredsjednik splitskog SDP-a i nositelj liste, te Marijana Puljak.

Podsjetimo, jedna od kandidatkinja s njihove liste povukla je kandidaturu svega šest minuta prije isteka roka za predaju kandidacijskih lista. Predstavnici koalicije potom su pokušali predati zamjensku kandidatkinju, no izborno povjerenstvo listu nije prihvatilo.

Šarotić i Puljak poručuju da su uložili prigovor, a na konferenciji za medije iznijeli su i teške optužbe na račun Davora Matijevića i HDZ-a.

Šarotić nije uspio završiti izjavu

Šarotić je kazao kako je duboko razočaran događajima posljednjih dana, ustvrdivši da su stanovnici Blatina-Škrapa ostali bez prava izbora, a kandidati s njihove liste bez prava da budu birani.

"Ovim potezom jedini profiter je HDZ. Oni imaju mogućnost uvesti autokraciju na Blatine, što svakako nije dobro. Ovim putem moram se ispričati svim svojim potencijalnim biračima", kazao je Šarotić.

U tom trenutku svladale su ga emocije te je prekinuo izjavu.

"Ne mogu, ne mogu... Stvarno mi je teško", rekao je Šarotić, nakon čega je riječ preuzela Marijana Puljak.

Puljak: "Nema nikakve sumnje čija je ovo operacija"

Puljak je događaj nazvala "udarom na demokraciju", a potom iznijela vrlo ozbiljne optužbe na račun HDZ-a i Davora Matijevića.

"Visoka politika spustila se sada i na onu najnižu razinu, u kotareve koji bi trebali biti mikrokomunalni izbori, gdje govorimo o klupicama, stablima i popravljanju dječjih igrališta. I na toj razini HDZ ne da, već uništava demokraciju. Ovo je zaista udar na demokraciju", kazala je.

Tvrdi da nema nikakve sumnje u to tko stoji iza događaja na Blatinama-Škrapama.

"Nema nikakve sumnje čija je ovo operacija", poručila je.

Puljak je potom opisala što se događalo posljednjih minuta prije isteka roka.

"Šest minuta prije roka jedna gospođa s naše liste se povukla. Razlozi nisu važni i ne znamo te razloge, to je na njezinu dušu, ali vrlo dobro znamo čija je to operacija. Računali su da nećemo biti spremni, da u tih šest minuta nećemo imati zamjenu. Imali smo zamjenu, došli smo na vrijeme i zamjena je mogla i morala biti prihvaćena", tvrdi Puljak.

Najozbiljnija optužba uslijedila je nakon novinarskog pitanja odnosi li se njezino spominjanje "HDZ-ova žetončića" na Davora Matijevića.

"Davor Matijević je bio žetončić u Gradskom vijeću. On je i ovo izrežirao u suradnji s HDZ-om", ustvrdila je Puljak.

Puljak je pritom podsjetila i da je Matijević savjetnik gradonačelnika Tomislava Šute za projekt Duilovo.

"Svaki pristojan političar koji ima imalo integriteta i vjerodostojnosti nakon svih afera koje taj čovjek za sobom vuče smijenio bi ga sa svih funkcija. Taj čovjek je još uvijek savjetnik za projekt Duilovo", kazala je.

Uložili prigovor

Puljak tvrdi da njihova borba za sudjelovanje na izborima još nije završena te da su na odluku izbornog povjerenstva uložili prigovor.

"Zakon nas štiti, uložili smo prigovor. Nema nikakve sumnje da je zakon poštovan", kazala je te poručila kako će, ako njihova lista na Blatinama-Škrapama definitivno bude odbijena, dodatno mobilizirati birače u ostalim gradskim kotarevima u kojima sudjeluju na izborima.

"Čuvajte se na ostalim kotarevima na kojima smo izašli. Napravit ćemo sve da dignemo ljude da izađu na izbore i da vas pobijedimo", zaključila je Puljak.