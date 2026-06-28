Drama na Biokovu usred toplinskog vala: Mladi bračni par ostao bez vode, HGSS spašavao do 2 ujutro

Dok je hrvatska nogometna reprezentacija igrala svoju utakmicu protiv Gane, pripadnici HGSS Stanice Makarska vodili su jednu sasvim drugačiju borbu - protiv ekstremnih vrućina i surovog Biokova.

Samo tjedan dana nakon dvije zahtjevne akcije u kojima su spašena dva ljudska života, makarski spašavatelji ponovno su morali na teren. Ovoga puta pomoć je zatrebala mladom bračnom paru, stranim državljanima, koji su tijekom poslijepodnevnog uspona na predjelu ispod vrha Bukovac, iznad Baške Vode, ostali bez dovoljne količine vode.

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Na temperaturi od oko 36 Celzijevih stupnjeva, bez odgovarajuće planinarske obuće i odjeće te uz podcjenjivanje zahtjevnosti terena, jedan od planinara zbog dehidracije i teške iscrpljenosti postao je dezorijentiran i više nije mogao sam nastaviti put.

Poziv u pomoć HGSS je zaprimio u 21:30 sati, nakon čega je na teren odmah upućeno 16 spašavatelja s pet vozila.

Unesrećeni je lociran uz pomoć bespilotne letjelice. Nakon pružene prve pomoći, zbog teške iscrpljenosti transportiran je u nosilima do vozila Hitne medicinske pomoći, čiji je tim preuzeo daljnju skrb. Akcija spašavanja završila je oko 2 sata ujutro povratkom svih spašavatelja u bazu.

Iz HGSS Stanice Makarska poručili su kako posljednjih tjedana gotovo svakodnevno interveniraju zbog posljedica visokih temperatura, nedovoljne pripreme i podcjenjivanja planine.

Još jednom apeliraju na sve posjetitelje Biokova da tijekom razdoblja ekstremnih vrućina izbjegavaju zahtjevne uspone, ponesu dovoljno vode, nose odgovarajuću obuću i odjeću te realno procijene vlastite mogućnosti prije polaska u planinu.