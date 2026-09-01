Drama na Biokovu: Izgubljenog muškarca pronašli dehidriranog i u teškom stanju, spašavao ga helikopter MUP-a

Kao što smo već pisali, pripadnici HGSS Stanice Makarska u nedjelju su izveli zahtjevnu akciju spašavanja na Biokovu. Unesrećena osoba pronađena je dehidrirana, dezorijentirana, bez vode i vidno iscrpljena, a zbog teško dostupnog terena u akciju je uključen i helikopter MUP-a.

Poziv u pomoć stigao je 31. kolovoza u 14.30 sati preko Županijskog centra 112. Unesrećeni se nalazio na području iznad Bukovca, ali u početku nije znao gdje se točno nalazi, dok su koordinate koje je uspio dostaviti bile nepotpune.



Uz pomoć djelatnika Centra 112 njegova je lokacija ipak utvrđena. Zbog zdravstvenog stanja unesrećenog i zahtjevnosti terena zatražena je pomoć iz zraka.

Helikopterom stigli na oko 1200 metara nadmorske visine

U akciju je uključen helikopter MUP-a RH koji je poletio iz Lučkog u Zagrebu. Po dolasku u Makarsku ukrcao je spašavatelje HGSS Stanice Makarska i prebacio ih na područje u blizini unesrećenog, na oko 1200 metara nadmorske visine.

Uslijedila je potraga, a nakon dvadesetak minuta HGSS-ovci su ga pronašli.

„Bio je u teškom stanju“, objavili su iz HGSS Stanice Makarska.

Nakon pružanja pomoći helikopter se vratio po unesrećenog i spašavatelje te ih prevezao u Makarsku. Ondje je unesrećeni predan djelatnicima hitne medicinske službe na daljnju skrb.

Akcija je završena u 21 sat, a u njoj je sudjelovalo 12 spašavatelja HGSS Stanice Makarska i posada helikoptera ATJ Lučko.

„Ne podcjenjujte planinu“

Iz HGSS-a su nakon akcije još jednom upozorili koliko se situacija na planini može brzo pretvoriti u ozbiljnu opasnost.

„Ne podcjenjujte planinu. Ne krećite sami, dobro se pripremite, provjerite rutu i uvjete te ponesite dovoljno vode i napunjen mobitel. Pogrešna procjena u planini vrlo brzo može postati životno opasna situacija“, poručili su.

Zahvalili su djelatnicima Županijskog centra 112, posadi helikoptera MUP-a RH i hitnoj medicinskoj službi na izvrsnoj suradnji.