Drama na Biokovu: Iskusni planinar odvojio se od skupine pa se izgubio u mraku, HGSS ga pronašao usred noći

U subotu navečer članovi HGSS Stanice Makarska zaprimili su dojavu o izgubljenom hrvatskom državljaninu na području između Borovca i planinarske kuće Lokva.

Muškarac je planinario u skupini, no zbog sporijeg tempa odlučio je nastaviti sam, dok je ostatak skupine krenuo dalje. Iako iskusan planinar i vodič, te odgovarajuće opremljen, nakon što je pao mrak izgubio je markaciju i više nije uspio pronaći planinarsku stazu.

Članovi HGSS Stanice Makarska pronašli su ga u 00:30 sati na području Borovca, nakon čega su ga sigurno otpratili do planinarske kuće Lokva.

Akcija je završena u 4:00 sata povratkom spašavatelja u stanicu.