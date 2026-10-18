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Drama na Biokovu: Iskusni planinar odvojio se od skupine pa se izgubio u mraku, HGSS ga pronašao usred noći

Iako iskusan i dobro opremljen, planinar je nakon što je pao mrak izgubio markaciju i nije uspio pronaći put
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U subotu navečer članovi HGSS Stanice Makarska zaprimili su dojavu o izgubljenom hrvatskom državljaninu na području između Borovca i planinarske kuće Lokva.

Muškarac je planinario u skupini, no zbog sporijeg tempa odlučio je nastaviti sam, dok je ostatak skupine krenuo dalje. Iako iskusan planinar i vodič, te odgovarajuće opremljen, nakon što je pao mrak izgubio je markaciju i više nije uspio pronaći planinarsku stazu.

Članovi HGSS Stanice Makarska pronašli su ga u 00:30 sati na području Borovca, nakon čega su ga sigurno otpratili do planinarske kuće Lokva.

Akcija je završena u 4:00 sata povratkom spašavatelja u stanicu.

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