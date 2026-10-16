Drama na autocesti. Ranjen medicinski tehničar, metak probio staklo sanitetskog vozila?

Medicinski tehničar zadobio je ozljede u petak na autocesti A3 u blizini Brodskog Stupnika, nakon što je, kako neslužbeno doznaje SBonline, metak iz vatrenog oružja probio bočno staklo službenog vozila sanitetskog prijevoza.

Drama odvila tijekom vožnje na dionici između Lužana i Slavonskog Broda, a policija je upoznata sa slučajem i utvrđuje okolnosti nesvakidašnjeg događaja.

Poznato stanje ozljeda

Ozlijeđeni tehničar prevezen je u Opću bolnicu "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu, a iz bolnice su za SBOnline naveli da ima ozljedu šake, ali srećom, nije takve težine da bi zahtijevala bolničko liječenje.

Vjeruje se da će biti otpušten iz bolnice po završetku obrade.

Očekuje se da će policija kasnije oglasiti o slučaju, a kriminalističko istraživanje trebalo bi utvrditi je li uistinu riječ o metku iz vatrenog oružja te tko bi mogao biti odgovoran.