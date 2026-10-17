DRAMA NA AUTOCESTI Metak probio prozor sanitetskog vozila u vožnji i pogodio medicinskog tehničara

Iz policije su za DNEVNIK.hr potvrdili da je u tijeku kriminalističko istraživanje nakon što je metak iz vatrenog oružja pogodio medicinskog tehničara na autocesti A3.

PU brodsko-posavska zaprimila je dojavu oko 16:30. Kako su potvrdili, na Autocesti A3 između Lužana i Brodskog Stupnika, dok je vozilo sanitetskog prijevoza bilo u pokretu, metak je prošao kroz desni bočni prozor i pogodio medicinskog tehničara.

Ozlijeđenom je pružena pomoć u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o ozljedi šake te nije potrebno bolničko liječenje, piše SB Online. Djelatnik će navodno nakon završetka obrade biti otpušten na kućno liječenje.

Nije poznato tko je i odakle ispalio metak. Policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.