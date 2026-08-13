Drama kraj naše granice: Uhitili više od 100 ljudi, sve ih prevozio Srbin

Slovenska policija uhitila je dvojicu muškaraca osumnjičenih za krijumčarenje ljudi nakon što je jedan srpski državljanin u kamionu sa pšenicom u Sloveniju nedopušteno dovezao gotovo stotinu migranata, dok je državljanin Slovačke u kombiju prevozio još 27 osoba. Policija je postupila po dojavi građana, javlja 24ur.com, prenosi Net.hr.

Kako su priopćili iz Policijske uprave Novo Mesto, prva dojava je stigla srijedu nešto prije 7 sati. Građanin je obavijestio policiju da je na području mjesta Drnovo, u blizini graničnog prijelaza Bregana, primijetio više osoba kako izlaze iz teretnog vozila, nakon čega je vozač nastavio vožnju. Policajci su potom na Obrežju pronašli teretno vozilo srpskih registarskih oznaka, uhitili 37-godišnjeg vozača i oduzeli mu kamion natovaren pšenicom.

Prevozio 99 migranata

Na širem području mjesta Drnovo policajci su pronašli i uhitili 69 državljana Bangladeša, 28 državljana Pakistana, jednog državljanina Gane i jednog državljanina Nepala. Krijumčara će uz kaznenu prijavu zbog kaznenog djela nedopuštenog prelaska državne granice ili teritorija države privesti istražnom sucu.

Migranti koji su skriveni u kamionu nedozvoljeno ušli u Sloveniju tijekom policijskog postupanja izrazili su namjeru podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Uhićen još jedan krijumčar

Istog dana u poslijepodnevnim satima uslijedila je još jedna akcija. Nakon dojave o sumnjivom ponašanju vozača kombija na području Jesenica, policija je u Drnovu presrela i zaustavila 27-godišnjeg vozača iz Slovačke. U kombiju je prevozio 27 stranih državljana koji su nedopušteno ušli u Sloveniju.

Krijumčar je uhićen, a policija mu je oduzela kombi. I protiv njega će biti podnesena kaznena prijava. Policijski postupak s 25 državljana Egipta, jednim državljaninom Turske i jednim državljaninom Rusije još nije završen, pojasnili su iz policije.

Policija je zahvalila građanima koji su svojom pažnjom i pravodobnim obavještavanjem policije značajno pridonijeli uspješnom provođenju policijskih postupaka.

Građane su pozvali da ih o sumnjivim okolnostima odmah obavijeste, istaknuvši kako je suradnja javnosti u osiguravanju sigurnosti i otkrivanju kaznenih djela od iznimne važnosti.