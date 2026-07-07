DRAMA KOD ZAGREBA Specijalci zatvorili cestu i opkolili kuću: "Začulo se i nekoliko pucnjeva"

Desetak specijalaca opkolilo je kuću u Donjem Dragonožcu. Kako su rekli iz policije, na intervenciji su zbog rastresenog muškarca, piše 24sata.

"S posla sam se vraćao oko 14 sati i vidio da je zatvorena ulica u koju trebam ući. Policija mi je rekla da moram zaobići, međutim ušao sam u drugu ulicu, tamo je isto bilo zatvoreno i uletio sam direkt ispred kuće koju je policija opkolila. Mahali su mi i vikali da se što prije sklonim, pokušavali su doći do čovjeka unutra", ispričao je za 24sata čitatelj koji je u utorak u popodnevnim satima u Donjem Dragonožcu kraj Zagreba svjedočio pravoj drami.

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Kako je rekao, čitava ulica bila je puna naoružanih specijalaca, a sve snage bile su usmjerene prema jednoj kući. Kasnije su se, ističe, čuli i pucnjevi.

"Oko 17.30 su se čula dva pucnja, nismo vidjeli je li pucala policija ili je on. Ne znamo zbog čega se odvijala drama. Ali trajalo je", dodao je čitatelj.

Kako je zagrebačka policija potvrdila, policija je izašla na teren i opkolila kuću s obzirom da se u njoj nalazi rastreseni muškarac koji potencijalno može nauditi sebi.