Drama kod Zadra uoči Hajduka i Ajaxa: Presreli Nizozemca na cesti pa mu oštetili automobil, policija privela jednu osobu

Novi incident uoči večerašnjeg europskog ogleda Hajduka i Ajaxa zabilježen je na zadarskom području. Pedesetdvogodišnji nizozemski državljanin prijavio je policiji da ga je na cesti kod Babinduba presreo nepoznati vozač, nakon čega mu je više osoba oštetilo automobil. Policija istražuje okolnosti događaja, a zasad nije potvrđeno ima li napad veze s navijačkim sukobima. Sve se dogodilo u utorak, 13. listopada, oko 20 sati, dok je Nizozemac unajmljenim automobilom sisačkih registracijskih oznaka putovao iz Zračne luke Zadar prema gradu. Na području Babinduba put mu je, prema njegovoj prijavi, prepriječio drugi vozač i prisilio ga na zaustavljanje.

Nakon što se zaustavio, njegovu je automobilu prišlo više osoba koje su ga oštetile. Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen.

Nizozemski državljanin događaj je prijavio zadarskoj policiji u srijedu oko 10:30 sati. Policijski službenici potom su izašli na teren, obavili očevid te na vozilu utvrdili mehanička oštećenja. U sklopu kriminalističkog istraživanja prikupljene su prve informacije i obavljeni razgovori s mogućim svjedocima. Policija je tijekom srijede u službene prostorije dovela jednog muškarca kojeg dovodi u vezu s događajem.

Istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta, kao i identitet ostalih mogućih sudionika.

Je li napad povezan s dolaskom Ajaxovih navijača?

Posebnu pozornost izaziva činjenica da se incident dogodio samo dva dana prije utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu, u vrijeme kada u Dalmaciju pristižu nizozemski navijači. Ipak, važno je naglasiti da policija zasad nije službeno potvrdila povezanost napada s navijačkim skupinama. Također, nema službene potvrde da su među napadačima bili pripadnici Torcide.

Burna noć u Splitu: Policija spriječila veliki sukob, 57 osoba privedeno

Podsjetimo, Split je u noći sa srijede na četvrtak bio poprište ozbiljnih navijačkih nereda. Oko 23:30 sati na splitskoj Rivi došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz domaće i nizozemske navijačke skupine. Prema dostupnim informacijama, radilo se o približno 500 osoba, među kojima je bilo oko 300 domaćih i 200 nizozemskih navijača.

Policija je brzom intervencijom i uporabom sredstava prisile spriječila izravan sukob, a javni red i mir ponovno je uspostavljen nakon petnaestak minuta. Privedeno je ukupno 57 osoba. Tijekom noći u KBC-u Split medicinski su obrađena i dvojica nizozemskih državljana s lakšim tjelesnim ozljedama. Obojica su nakon pružene pomoći otpuštena iz bolnice.

Utakmica Hajduka i Ajaxa na Poljudu počinje danas u 18:45 sati, a zbog sigurnosnih rizika policija provodi pojačane mjere osiguranja na području Splita.