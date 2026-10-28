Drama kod Slavonskog Broda: Vozač bježao policiji, odjekivali pucnjevi, a potom zaprijetio da će se zapaliti

Prava drama odvijala se večeras u Bukovlju, nedaleko od Slavonskog Broda, gdje je nakon 21 sat policija krenula u potjeru za vozačem koji je pokušavao izbjeći zaustavljanje. Prema prvim informacijama, potjera se odvijala kroz nekoliko ulica, a vozač je više puta uspio izmaknuti policijskim vozilima. Kako navode očevici, vozač je velikom brzinom prolazio Ulicom Dragutina Rakovca i ulicom Firov kraj, pritom se nekoliko puta vraćajući istim putem. U potjeru se uključilo više policijskih vozila, no vozača nisu uspjeli odmah zaustaviti.

Očevici tvrde da su se čuli pucnjevi

Situaciju su dodatno uznemirile tvrdnje očevidaca koji navode da su tijekom potjere odjekivali i pucnjevi. Prema njihovim riječima, moguće je da je policija ispalila hice upozorenja, no ta informacija zasad nije službeno potvrđena, piše Plus portal.

Na mjesto događaja upućeni su i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda. Prema prvim, neslužbenim informacijama, vozač se navodno polio benzinom te prijeti da će se zapaliti, zbog čega je situacija dodatno ozbiljna. Više pojedinosti o okolnostima potjere, postupanju policije i stanju vozača očekuje se nakon službenog očitovanja nadležnih službi.