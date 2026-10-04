DRAMA KOD METKOVIĆA Vatra nošena jakim vjetrom krenula prema kućama i školi, svi objekti obranjeni!

Veliki požar koji je u poslijepodnevnim satima buknuo na području Vida kod Metkovića stavljen je pod nadzor, a prema posljednjim informacijama s terena svi objekti su uspješno obranjeni.

Kako piše portal LIKEmetkovic.hr, vatra se tijekom poslijepodneva proširila na šumsko područje, dok je vatrogascima velike probleme stvarao jak vjetar koji je požar nosio prema kućama i školi.

Dio vatrogasaca s Rujnice hitno preusmjeren prema Vidu

Situacija je zahtijevala snažan angažman vatrogasnih snaga. Dio od ukupno 60 raspoloživih vatrogasaca, koji su prethodno bili angažirani na sanaciji požarišta na Rujnici, preusmjeren je prema Vidu.

U borbu s vatrom uključene su i zračne snage, koje zajedno sa zemaljskim ekipama nastavljaju djelovati na požarištu.

Prema posljednjim informacijama koje prenosi portal LIKEmetkovic.hr, iz JVP-a Metković poručili su kako je stanje na požarištu povoljno te da su svi ugroženi objekti obranjeni.

"Stanje požarišta u Vidu povoljno, svi objekti su obranjeni, rad nastavljaju zajedno zračne i zemaljske snage", poručili su iz JVP-a Metković.

Zračne i zemaljske snage ostaju na terenu

Iako je najopasnija faza požara, prema trenutačno dostupnim informacijama, prošla, vatrogasci i zračne snage nastavljaju s radom kako bi požarište držali pod kontrolom i spriječili ponovno širenje vatre.