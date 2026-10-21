DRAMA KOD MAKARSKE Mlada obitelj s djetetom izgubila se u mraku, u pomoć stigao HGSS

Večernji izlet na području iznad Drašnica pretvorio se u neugodnu situaciju za mladu obitelj stranih državljana koja se, zajedno s djetetom, našla u poteškoćama na predjelu Kline. Nakon što ih je zatekao mrak, izgubili su planinarsku markaciju, a bez odgovarajuće rasvjete nisu mogli sigurno nastaviti put.

Poziv u pomoć HGSS Stanica Makarska zaprimila je u utorak, 20. listopada, u 18:35 sati.

Na teren je odmah upućeno sedam pripadnika HGSS Stanice Makarska. Njihov je zadatak bio pronaći obitelj koja se zbog mraka i gubitka označene planinarske staze nije mogla samostalno i sigurno vratiti.

Spašavatelji su uspješno locirali obitelj te joj pomogli pri povratku na sigurno.

Akcija je završena u 22 sata, nešto više od tri sata nakon zaprimljene dojave.

Ovaj slučaj još je jedan podsjetnik na važnost pravodobnog planiranja boravka u prirodi, osobito u jesenskim mjesecima kada dani postaju kraći. Čak i na poznatim planinarskim stazama, nedostatak rasvjete i gubitak markacije nakon zalaska sunca mogu znatno otežati povratak.