Drama kod Makarske: Izglasan referendum za opoziv načelnika, Jozipović zaplakao, Topalović najavio kandidaturu

Burno je bilo na sjednici Općinskog vijeća Baške Vode na kojoj je, nakon gotovo tri sata rasprave, izglasan prijedlog za pokretanje referenduma o opozivu načelnika Vjekoslava Radića. No sjednicu nisu obilježili samo politički prijepori i glasanje, već i izrazito emotivna obraćanja vijećnika, suze predsjednika Vijeća te najava moguće nove kandidature za načelnika.

Kako piše Makarska Danas, prijedlog za pokretanje referenduma dobio je devet glasova vijećnika, a referendum bi se trebao održati 8. studenoga. Za referendum su glasovali vijećnici NLM-SDP-a Matejas Jozipović, Josip Topalović, Dino Beroš, Nikolina Divić, Melinda Borković i Luka Granić, kao i HDZ-ovi vijećnici Joško Roščić, Ante Lončar i Vicenco Cvitanović. Načelnik Radić nije nazočio aktualnom satu pa nije odgovarao na vijećnička pitanja.

Topalović: "Priznajem pogrešku"

Posebnu pozornost izazvalo je obraćanje vijećnika Josipa Topalovića, koji se osvrnuo na okolnosti dolaska Vjekoslava Radića na vlast te priznao da smatra kako je i sam pogriješio. Topalović je pritom dao naslutiti da bi se, u slučaju ponovljenih izbora, mogao osobno uključiti u utrku za načelnika. Kazao je da je još 2025. odbijao ponude da se kandidira, ali da danas više ne razmišlja na isti način.

Prema njegovim riječima, potencijalni novi izbori ne bi se nužno sveli samo na dvoboj između Joska Roščića i Vjekoslava Radića. Govorio je i o odnosima unutar lokalne politike te ustvrdio kako su mu se nudile različite stvari, uključujući posao, ali da je ostao dosljedan svojim stavovima. Topalović je naveo i da mu se "crveni alarm" upalio kada su ga novinari počeli upozoravati na moguće probleme povezane s natječajem za izmjenu javne rasvjete. Istaknuo je da mu sam Radićev prelazak u HDZ nije problem, već, kako je rekao, ignoriranje problema koje su prethodno zajednički dogovorili rješavati.

Topalovićevo obraćanje bilo je toliko emotivno da je predsjednik Općinskog vijeća Matejas Jozipović zaplakao.

U nastavku rasprave Jozipović se žestoko osvrnuo i na bivšeg načelnika Joska Roščića, pritom naglasivši da se ograđuje od bilo kakve političke suradnje s HDZ-om. Slično je učinila i SDP-ova vijećnica Melinda Borković.

Roščić je tijekom sjednice, pak, govorio kako je u vrijeme dok je bio načelnik odbijao različite ponude.

Raskol i unutar HDZ-a

Sjednica je, prema pisanju Makarske Danas, pokazala i ozbiljne podjele unutar baškovoškog HDZ-a.

Klub vijećnika HDZ-a predsjedniku Vijeća dostavio je odluku o izboru novog predsjednika općinskog ogranka. Iako je Marko Lozić tvrdio da je upravo on i dalje predsjednik, Jozipović je prihvatio dostavljenu odluku prema kojoj je novi šef ogranka Ante Lončar. Lozić je prethodno iskazao protivljenje referendumu te je napustio sjednicu, a kasnije je isto učinio i Luka Ivandić. Alberto Beroš bio je odsutan.

Baković protiv referenduma: "Neka ga pokrenu mještani"

Vijećnica Tanja Baković otvoreno je objasnila zbog čega nije podržala inicijativu. Poručila je da odgovornost za stanje u Općini, prema njezinu mišljenju, ne može pasti isključivo na načelnika te da ne smatra ispravnim da upravo vijećnici pokreću inicijativu. Ako mještani doista žele opoziv, smatra Baković, referendum bi trebali inicirati oni. Emotivno se obratila i vijećnica Nikolina Divić, koja je rekla da se osjeća izigrano te se ispričala biračima. "Ne tražim osvetu, ja samo tražim odgovornost", poručila je, prema izvještaju Makarske Danas.

Referendum 8. studenoga

Nakon glasanja vijećnici su nastavili raspravljati o preostalim točkama dnevnog reda, dok je niz drugih tema odgođen za iduću sjednicu. Ipak, politički najvažnija odluka večeri već je bila donesena – devet vijećnika podržalo je pokretanje postupka za referendum o opozivu Vjekoslava Radića, koji bi se trebao održati 8. studenoga. S obzirom na odnose prikazane na sjednici, dodatnu težinu dobiva i Topalovićeva najava da bi se na eventualnim novim izborima mogao kandidirati i sam.