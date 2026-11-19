Zbog svojevrsne talačke krize koja se dogodila sredinom lipnja ove godine, a koja je užasnula mještane Zmijavaca, umirovljeni automehaničar (50), koji se otada nalazi iza zatvorskih rešetaka, neće biti osuđen na zatvorsku kaznu jer je tijekom sudskog postupka na Županijskom sudu u Splitu psihijatrijsko vještačenje pokazalo da je bio neubrojiv. Sudsko vijeće tako mu je, na temelju Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, dosudilo šestomjesečno liječenje u psihijatrijskoj ustanovi, koje će se potom ponovno preispitati te eventualno produljiti sve dok bude potrebe, piše Jutarnji list.

Njemu su se stavljala na teret dva teška pokušaja ubojstva i četiri napada na službene osobe.

‘Zaklat ću vas, ubit ću vas!‘

A sve je počelo oko 10 sati tog 23. lipnja, kada je u stanju shizofrenije prvo ispred svoje obiteljske kuće počeo oštećivati automobile. Građani su alarmirali policiju, koja je brzo došla, no muškarac je stao pred njih s dva noža i metalnom kantom, kojom je udarao po staklu policijskog auta sve dok se nije razbilo. Krhotine su pale na policajca za volanom, a onda se osumnjičeni provukao kroz prozor vrata s nožem u ruci. Zamahivao je njime i uzvikivao: "Zaklat ću vas, ubit ću vas!", a policajac je pukom srećom izbjegao ozljede glave istrčavši van zajedno s kolegom.

Situacija je postajala sve opasnija jer je muškarac nastavio mahati noževima pa su upotrijebili suzavac. Uspio je prići policajcu na metar pa je jedan od njih, s obzirom na to da se oglušivao na upozorenja, izvadio pištolj. Nakon nekoliko daljnjih zapovijedi, čovjek je otrčao u kuću, pritom bacajući kamenje te i dalje vičući da će zaklati svakoga tko dođe na njegovo. Na teren je zatim stigla i interventna policija te su u njegovu kuću ušla četvorica policajaca. Molili su ga da iziđe iz sobe, ali on je i dalje iznutra nastavljao prijetiti, a kada su nasilno uletjeli u sobu, muškarac je potom krenuo na policajce s čak tri noža i odvijačem. Na kraju su bili primorani upotrijebiti električni paralizator i tonfe da mu iz ruku uzmu noževe i odvijač.

U sudnici je optuženi muškarac priznao djela te je iskazao žaljenje i kajanje.

– Ništa se od toga ne bi dogodilo da sam bio pod propisanom terapijom i nalazio se u psihijatrijskoj ustanovi – rekao je kratko optuženi u svoju obranu.

Jedan od policajaca opisao je dramatične trenutke te intervencije, tijekom koje je oštećen i policijski auto.

– Jedan gospodin pristupio je u postaju rekavši da mu je susjed razbio auto. Nije želio inicirati kazneni progon, nego samo da ga upozorimo na ponašanje i da to više ne radi. Otišli smo tamo službenim vozilom. Bili smo u uniformama i dovezli se pred osumnjičenikovu kuću. Iz dvorišta je izletio muškarac, uzeo metalnu kantu i dotrčao do našeg vozila, koje je još uvijek bilo lagano u pokretu. Udario je njome u staklo pa je naprsnulo. Onda je opet udario kantom, pa je potpuno puknulo, a krhotine su popadale po meni.

Vidio sam tada da čovjek u ruci drži dva kuhinjska noža i doslovno ulijeće kroz prozor vrata vozača, gdje sam ja sjedio, pa sam pobjegao kroz suvozačeva vrata – ispričao je policajac, ističući kako su mu noževi doslovno bili ispred lica.

Pri iskakanju iz auta te spašavanju žive glave nije stigao ni o čemu razmišljati, pa je policijski auto ostao u leru i sam krenuo dalje. Unatoč pokušajima da vozilo zakoče, to se odvijalo na nizbrdici pa je završilo u jarku. Muškarac ni tada nije odustajao, mahao je noževima i prijetio: "Ajte ća, zaklat ću vas." Na njihova upozorenja da odbaci noževe ili će jedan od njih, koji je već izvadio pištolj te ga uperio u njega, pucati, osumnjičeni nije reagirao. U jednom je trenutku, kaže policajac, otrčao prema svojoj kući i počeo na njih bacati kamenje veličine nogometne lopte. Ubrzo potom, s obzirom na to da se zatvorio u kući, stigao je i pregovarački tim uz interventnu.

– Osjetio sam strah. Siguran sam da bi nas izbo noževima da naša reakcija nije bila takva kakva je bila. Shvatio sam da je kolegi život bio izravno ugrožen nakon uporabe suzavca pa sam zato izvadio pištolj. Od kolege je bio udaljen samo jedan metar – zaključio je temeljni policajac.

Jedan od interventnih policajaca koji je s ekipom ušao u osumnjičenikov dom prisjetio se da su, nakon 45 minuta neuspješnog pregovaranja, kao talački tim ušli u kuću kroz otključana vrata.

– Kad je krenuo prema nama s noževima i odvijačem, kolega je aktivirao električni paralizator pa su dvije diode pogodile osumnjičenog, koji je pao na pod jer je došlo do zatvaranja strujnog kruga. Nije ostao bez svijesti jer je uporaba toga druge prirode – osoba se ukoči i ne može govoriti. No on je i dalje čvrsto u rukama držao noževe, pa je kolega palicom udario prvo po noževima, a onda i njega po ručnom zglobu da popusti stisak – zaključio je interventni policajac, ističući kako je muškarac, iako u lisičinama, i dalje pružao aktivni otpor, pa su ga morali iznijeti i unijeti u vozilo Hitne.

Za vještaka psihijatra postoji vjerojatnost da bi zbog težih duševnih smetnji optuženik mogao počiniti i teže kazneno djelo, pa izlaz iz svega vidi jedino u prisilnom liječenju u ustanovi.