Drama kod Dugog otoka: Brodica se nasukala usred noći, četvero spašeno, dvoje ozlijeđeno

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila je o pomorskoj nesreći sa dvije lakše ozlijeđene osobe, koje su zbrinute brzom spasilačkom intervencijom službenika Lučke kapetanije Zadar.

Dojava o pomorskoj nesreći u vidu nasukanja brodice kod rta Oključić, sa sjeverozapadne strane Dugog otoka, u MRCC Rijeka zaprimljena je sinoć, 10. kolovoza u 22.57 sati, od dojavitelja, ujedno očevica ove pomorske nesreće.

O događaju je obaviještena Lučka kapetanija Zadar, čiji službenici su ubrzo isplovili iz Velog Rata prema mjestu dojave, gdje su zatekli četveročlanu posadu na nasukanoj brodici te ih evakuirali na spasilačku brodicu i prevezli u Veli Rat, kamo su pristali noćas, 11. kolovoza u 00.45 sati.

Po iskrcaju, četvero spašenih pregledani su od strane prethodno angažiranoga zdravstvenog djelatnika te su kod dvoje sanirane lakše tjelesne ozljede na licu mjesta, čime je akcija uspješno okončana a spašeni nautičari potom su prevezeni spasilačkom brodicom Ispostave lučke kapetanije Sali u polazišnu lokaciju.

Nasukana brodica ostala je na poziciji nesreće te će nakon dovršetka očevidnih radnji biti zbrinuta o trošku vlasnika. Na mjestu nasukanja nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.