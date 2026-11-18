Župnik župe sv. Ante Padovanskog u Boću kod Brčkog, don Filip Maršić, teško je ozlijeđen u napadu nožem koji se dogodio u utorak navečer. Prema informacijama koje je objavila njegova župna zajednica, napala ga je zasad nepoznata osoba, a svećenik se, unatoč zadobivenim ozljedama, uspio obraniti i pobjeći.

Nakon napada pomoć mu je pružio mladi par koji se zatekao u blizini, a potom je prevezen u bolnicu u Brčkom, gdje mu je pružena liječnička skrb.

Župnik se borio s napadačem i uspio izaći na cestu

O dramatičnom događaju župa sv. Ante Padovanskog izvijestila je putem svoje službene Facebook stranice, navodeći da je cijela zajednica potresena napadom na župnika.

Prema njihovim riječima, don Filip zadobio je više ubodnih rana, ozljedu ruke i druge lakše ozljede. Ipak, uspio se othrvati napadaču te izaći na cestu kako bi pronašao pomoć.

"Bogu hvala, župnik Filip je pri svijesti, stabilno je i od srca zahvaljuje svima na brojnim molitvama, porukama i podršci koja pristiže sa svih strana", objavili su iz župe.

Istaknuli su i da je svećenik tijekom napada pokazao veliku prisebnost.

"Hrabro se borio s napadačem i, unatoč zadobivenim ubodnim ranama, ozljedi ruke i drugim lakšim ozljedama, uspio je izmaći najgorem scenariju te u takvom stanju izaći na cestu i potražiti pomoć", navodi se u objavi.

Mladi par priskočio mu u pomoć

Posebnu zahvalnost župna zajednica uputila je mladom paru koji je naišao na ozlijeđenog svećenika i odmah mu pomogao.

Njihova brza reakcija, ističu iz župe, mogla je biti presudna u sprječavanju još težih posljedica.

"Posebnu i neizmjernu zahvalnost upućujemo mladom paru koji se zatekao u blizini – hvala vam od srca što ste imali hrabrosti stati i pomoći našem župniku Filipu, jer bez vaše brze reakcije teško je i zamisliti kakav bi bio ishod. Dragi Bog, ili kako bi oni rekli Allah, neka vas nagradi svakim dobrom u vašem životu", poručili su iz župe.

Ovom su porukom posebno istaknuli ljudsku solidarnost i spremnost na pomoć u trenucima kada je ona najpotrebnija.

Svećenik je stabilno, mise se do daljnjega neće održavati

Don Filip Maršić trenutačno se nalazi pod liječničkom skrbi u bolnici u Brčkom. Prema posljednjim informacijama koje je objavila župa, pri svijesti je i njegovo je stanje stabilno.

Župna zajednica zahvalila je i medicinskom osoblju koje je sudjelovalo u njegovu zbrinjavanju.

"Također, veliko hvala liječnicima i svim djelatnicima bolnice u Brčkom na brzoj i stručnoj medicinskoj skrbi", stoji u objavi.

Zbog napada i oporavka župnika, iz župe su obavijestili vjernike da se svete mise do daljnjega neće održavati.

Okolnosti napada zasad nisu poznate

Za sada nisu objavljene pojedinosti o identitetu napadača niti o mogućem motivu napada.

Župna zajednica pozvala je vjernike i prijatelje župe na molitvu za oporavak don Filipa, zahvalivši svima koji su nakon vijesti o napadu uputili riječi podrške.

Događaj je duboko potresao vjernike u Boću i okolici, a najvažnija vijest za njegovu zajednicu jest da je župnik, unatoč teškim ozljedama, izbjegao najgore te da se nalazi u stabilnom stanju.