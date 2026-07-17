Drama kod Batine: Na obali Dunava otkrivene dvije avionske bombe

Dvije avionske bombe iz Drugog svjetskog rata pronađene su na obali Dunava, oko tri kilometra sjeverno od Batine, izvijestila je Policijska uprava osječko-baranjska.

Bombe su otkrivene na 1430. riječnom kilometru Dunava, a zbog opasnosti koju predstavljaju bit će uništene danas tijekom prijepodneva na mjestu pronalaska.

Uništavanje će provesti službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek uz primjenu svih propisanih sigurnosnih mjera.

Mjesto pronalaska osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir.