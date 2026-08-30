Drama ispred lokala u Dalmaciji: Nakon svađe izvadio pištolj i zapucao, muškarac teško ozlijeđen

Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči da je pokušao ubiti 45-godišnjaka, pucajući prema njemu nakon sukoba ispred ugostiteljskog objekta u Zadru.

Prema informacijama policije, sve je počelo u petak navečer kada je ispred lokala došlo do verbalnog sukoba. Na jednoj strani bili su 57-godišnjak i 38-godišnjak koji se nalazio u njegovu društvu, dok je na drugoj strani bio 45-godišnjak.

Svađa je ubrzo eskalirala, a policija sumnja da je 57-godišnjak u jednom trenutku izvadio pištolj i prema 45-godišnjaku ispalio najmanje dva metka. Nakon pucnjave svi su se udaljili s mjesta događaja.

Dvije prostrijelne rane

Ozlijeđeni 45-godišnjak tek je sljedećeg dana prevezen u Opću bolnicu Zadar. Liječnici su utvrdili da je teško ozlijeđen te da je zadobio dvije prostrijelne rane u donjem dijelu tijela.

Policija je osumnjičenog 57-godišnjaka pronašla i uhitila na njegovoj adresi još iste večeri. Nedugo nakon toga uhićen je i 38-godišnjak, a obojica su dovedena u službene prostorije policije.

U sklopu istrage policijski službenici obavili su očevid te pretražili njihove domove, druge prostorije kojima se koriste i vozila.

Pronašli pištolje, kokain, marihuanu i streljivo

Kod 57-godišnjaka policija je pronašla i oduzela pištolj, oko 18 grama marihuane te dvije drobilice. Zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama kriminalističko istraživanje nad njim se nastavlja.

Još više toga pronađeno je kod 38-godišnjaka. Policija mu je oduzela pištolj i 89 komada streljiva, kao i oko šest grama kokaina, približno 282 grama marihuane te digitalnu vagu za precizno mjerenje.

Protiv 57-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju. Predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Pritvorskom nadzorniku predan je i 38-godišnjak, protiv kojeg je podnesena kaznena prijava zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Istraga vezana uz nezakonito posjedovanje oružja još traje.

Policija će protiv obojice pokrenuti i prekršajni postupak zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.