Drama digla Hrvatsku na noge: Denis je iz Irske stigao u Hrvatsku, sada počinje njegova najteža borba

Nakon dramatične borbe s vremenom i velikog angažmana obitelji, prijatelja, donatora i nadležnih institucija, 38-godišnji Riječanin Denis Vejzović stigao je iz Irske u Hrvatsku. Specijalnim medicinskim letom prevezen je u Zagreb, gdje se nalazi na Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb na Rebru.

Kako piše Novi list, time je završena prva velika bitka njegove obitelji - osigurati da Denis Vejzović, unatoč iznimno teškom zdravstvenom stanju, dobije priliku za nastavak liječenja u Hrvatskoj.

Sve se promijenilo u jednom trenutku

Denisova životna drama počela je 7. srpnja u irskom Corku, gdje je posljednjih godina živio i radio. Nakon naizgled sasvim običnog jutra iznenada je osjetio snažnu vrtoglavicu i počeo gubiti vid. Hitno je prevezen u bolnicu, gdje su liječnici utvrdili da mu je puknula aneurizma na mozgu.

Odmah je operiran, ali je nakon toga ostao u komi. Situacija je postala još dramatičnija nakon što je irski liječnički tim procijenio da nema izgleda za njegov oporavak. Prema informacijama koje je obitelj iznijela u javnost, počelo se govoriti i o isključivanju aparata koji su ga održavali na životu.

No Denisova obitelj nije bila spremna odustati. Njegov otac Agan Vejzović tvrdio je da Denis pokazuje reakcije - da otvara oči, trepće te reagira na poznate glasove i zvukove. Obitelj je zbog toga odlučila učiniti sve kako bi ga prebacila u Hrvatsku i pružila mu još jednu priliku.

Hrvatska se uključila u borbu za Denisa

Pokrenuta je velika akcija prikupljanja novca za iznimno zahtjevan i skup medicinski transport iz Irske. Odaziv javnosti bio je velik, a u organizaciju njegova povratka uključili su se i Ministarstvo zdravstva te Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Prema pisanju Novog lista, složena operacija prijevoza teško bolesnog pacijenta na kraju je uspješno izvedena. Denis je u subotu poslijepodne medicinskim letom stigao u Hrvatsku te je prebačen na zagrebačko Rebro. Njegov otac Agan Vejzović nakon svega je zahvalio brojnim ljudima koji su pomogli obitelji, a posebno donatorima zahvaljujući kojima su prikupljena sredstva potrebna za organizaciju leta iz Irske.

Prva velika prepreka tako je svladana. Denis Vejzović ponovno je u Hrvatskoj i pod skrbi zagrebačkih liječnika.

Sada počinje ona najvažnija i najteža bitka - borba za njegov život.