Dragana Kurtić dobila puni mandat na čelu Multimedijalnog kulturnog centra Split

Dragana Kurtić, dosadašnja vršiteljica dužnosti ravnateljice Multimedijalnog kulturnog centra Split, dobila je zeleno svjetlo za puni četverogodišnji mandat nakon provedenog javnog natječaja. O njezinu imenovanju odlučivalo se na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita.

Na natječaj se prijavile dvije kandidatkinje

Podsjetimo, na natječaj za ravnateljicu Multimedijalnog kulturnog centra Split prijavile su se dvije kandidatkinje, Dragana Kurtić i Vjekoslava Damjanović. Nakon provedenog postupka, Upravno vijeće ustanove jednoglasno je podržalo Kurtić, istaknuvši njezino poznavanje rada ustanove, organizacijske sposobnosti te iskustvo stečeno tijekom obnašanja dužnosti vršiteljice dužnosti ravnateljice.

Prijedlog njezina imenovanja potom je upućen Gradskom vijeću Grada Splita, koje je na današnjoj sjednici dalo zeleno svjetlo za njezin puni mandat. Time Dragana Kurtić nastavlja voditi Multimedijalni kulturni centar Split, sada s četverogodišnjim mandatom.