Dragan Petric stiže na Innovate Split: Za izgraditi osobni brend i prisutnost nisu vam potrebne tisuće pratitelja

LinkedIn je odavno prerastao svoju prvotnu ulogu digitalnog životopisa. Danas je to mjesto na kojem ljudi grade profesionalni identitet, dijele znanje, stvaraju kontakte i dolaze do novih poslovnih prilika. Za poduzetnike i stručnjake koji žele biti vidljiviji na tržištu, pitanje više nije trebaju li biti prisutni na LinkedInu, već kako tu prisutnost pretvoriti u nešto što im zaista donosi vrijednost.

O tome će na Innovate Split konferenciji govoriti Dragan Petric, izvršni urednik Buga i jedan od najpoznatijih hrvatskih tech influencera. Kroz LinkedIn Masterclass pokazat će kako profesionalni profil može postati puno više od popisa radnog iskustva, od izgradnje osobnog brenda i kvalitetnog sadržaja do networkinga i stvaranja novih poslovnih prilika.

Uoči konferencije razgovarali smo s Petricem o tome zašto mnogi još uvijek ne koriste LinkedInov puni potencijal, kako se istaknuti u moru sadržaja i što zapravo znači graditi profesionalnu vidljivost u vremenu u kojem se sve više komunikacije i poslovnih kontakata odvija online.

Više od 20 godina ste u samom središtu tehnološke industrije, kao novinar, urednik i analitičar. Koliko se industrija promijenila u tom periodu, što danas najviše razlikuje uspješne tehnološke proizvode i kompanije od onih koji ne uspiju?

Promijenilo se, iskreno, gotovo sve osim jedne stvari. Kad sam počinjao, o tehnologiji se pisalo kao o hobiju za entuzijaste; danas pišemo o tome kako tehnologija oblikuje gospodarstvo, politiku i način na koji živimo. Tehnologija je iz niše postala infrastruktura svega. Ono što se, s druge strane, nije promijenilo jest da tehnologija sama po sebi nikad nije bila presudna. Groblje sjajnih proizvoda puno je onih koji su bili tehnološki briljantni, ali su rješavali problem koji nitko nije imao, ili su došli pet godina prerano. Uspješne kompanije opsesivno su fokusirane na jedan konkretan problem stvarnih korisnika i beskrajno ga iteriraju dok ga ne riješe bolje od svih. Razlikuje ih izvedba, a ne ideja, ideja je najjeftiniji dio priče. I razlikuje ih nešto što je teško kopirati: iskrena strast prema poslu. Uvijek ponavljam da će nam alati, pogotovo oni s umjetnom inteligencijom, eliminirati nekvalitetu i prosječnost u gotovo svim strukama. Ali strast prema odrađivanju posla ne može oponašati nijedan alat, a upravo to na kraju dijeli pobjednike od onih koji su odustali korak prije cilja.

Koje tehnologije trenutno imaju najveći potencijal, a oko kojih se možda stvara više hypea nego stvarne vrijednosti?

Najveći potencijal, bez dvojbe, ima umjetna inteligencija, ali ne ona iz naslova, nego ona primijenjena. Vrijednost neće stvoriti još jedan generički chatbot, nego AI koji je duboko uronjen u konkretnu industriju i rješava specifičan problem u pravu, medicini, proizvodnji ili logistici. Uz to bih izdvojio ono što se odvija tiho, daleko od reflektora: napredak u energetici i baterijama, povezivost kao nevidljivu infrastrukturu te agente koji počinju samostalno obavljati zadatke. To su tehnologije koje mijenjaju temelje, a da o njima nitko ne snima viralna videa. S druge strane, hype je gotovo uvijek ondje gdje se alat proglašava vrijednošću sam po sebi. Vidjeli smo to s metaverzumom i s velikim dijelom kripto i Web3 priče, a danas to vidimo u poplavi takozvanih AI startupa koji su zapravo tanka ovojnica oko tuđeg modela. Moj filter je jednostavan i uvijek isti: pitam se rješava li ta tehnologija stvaran problem za koji je netko spreman platiti. Ako je odgovor da, riječ je o vrijednosti. Ako je odgovor uglavnom oduševljenje samom tehnologijom, riječ je o hypeu koji će splasnuti čim presuši svježi kapital.

Kao osnivač Idea Knockouta i .debug konferencije, već godinama pratite razvoj startup scene u Hrvatskoj i regiji. Što hrvatskim startupima danas najviše nedostaje?

Prvo da razjasnimo ono čega imamo u izobilju, jer se o tome rijetko govori: ideja i inženjerskog talenta. Naši ljudi tehnički su među najboljima u Europi i to nikad nije bilo upitno. Ono što nedostaje je nekoliko drugih stvari. Prva je ambicija i globalni način razmišljanja od prvog dana, previše dobrih timova gradi za hrvatsko tržište pa tek naknadno razmišlja o svijetu, a to je gotovo uvijek prekasno. Druga je vještina prodaje i pozicioniranja. Naši osnivači briljantni su u tome da nešto naprave, ali podcjenjuju koliko truda treba uložiti u to da svijet za to sazna i da to poželi kupiti. Treće je vidljivost – previše sjajnih proizvoda nastaje u tišini. Zato ljudima stalno govorim da izgrade osobni brend i prisutnost, jer u 2026. gradiš li nešto vrijedno u anonimnosti, kao da ne postojiš. I na kraju, nedostaje nam zrelost ekosustava: više serijskih poduzetnika koji nakon uspješnog exita reinvestiraju znanje i kapital natrag u scenu. Upravo zato i postoje događaji poput Idea Knockouta – da tu energiju, znanje i kontakte skupimo na jedno mjesto i ubrzamo ono što bi inače trajalo godinama.

Koliko je za domaće startupe važno izaći izvan hrvatskog tržišta i što najčešće razlikuje one koji uspiju napraviti taj korak od onih koji ostanu lokalni?

To nije važno, to je jednostavno nužno. Hrvatsko tržište premalo je da bi se na njemu izgradila velika kompanija, i to treba prihvatiti bez ikakve gorčine, jednostavno je matematika takva. Startup koji ozbiljno cilja rast mora od prvog dana biti zamišljen kao globalan: proizvod, jezik, cijena, sve. One koji uspiju napraviti taj korak razlikuje nekoliko stvari. Prvo, oni ne tretiraju internacionalizaciju kao naknadnu fazu, nego kao polaznu pretpostavku, ne rade proizvod za Zagreb pa ga onda prevode, nego odmah rade za Berlin, London ili New York. Drugo, oni doista poznaju svog kupca u inozemstvu, jer su bili tamo, razgovarali s njim i razumjeli po čemu se njegove potrebe razlikuju od naših. I treće, spremni su se fizički pomaknuti, provesti mjesece na ciljanom tržištu, izgraditi mrežu, biti prisutni. Oni koji ostanu lokalni najčešće su zapeli u zoni komfora u kojoj je sve na materinjem jeziku i među poznatim ljudima. Izlazak van je neugodan, skup i pun odbijanja, ali upravo ta spremnost da se izađe iz komfora, po mojem iskustvu, najbolje predviđa tko će uspjeti.

Na Innovate Splitu okupit će se startupi, investitori, tehnološki stručnjaci i poduzetnici. Koliko su ovakva mjesta susreta važna za razvoj lokalnog ekosustava i može li Split napraviti iskorak prema poziciji relevantnog tehnološkog centra u regiji?

Ključna su, i to ne kao floskula, nego doslovno. Ekosustavi se ne grade na platformama ni u tablicama, nego na povjerenju, a povjerenje se stvara uživo, uz kavu i u razgovoru licem u lice. Gotovo svako zapošljavanje, partnerstvo ili investicija koje sam vidio krenulo je iz jednog neplaniranog susreta na nekom događaju. Iz vlastitog iskustva u organizaciji konferencija znam koliko vrijedi kad ljude fizički okupiš na jednom mjestu, zato u produkciju i sam prostor ulažemo nesrazmjerno mnogo, jer taj osjećaj događaja je ono što ostane. Može li Split napraviti iskorak? Apsolutno, i preduvjeti su ozbiljni: kvaliteta života, sve jača IT scena, privlačnost za ljude koji rade na daljinu i geografska blizina Europi. Ali potencijal sam po sebi ne znači ništa dok se ne pretvori u kontinuitet. Splitu trebaju događaji koji se ponavljaju iz godine u godinu, lokalni kapital koji ostaje u gradu i nekoliko uspješnih priča čiji osnivači odluče ostati i reinvestirati umjesto da odu. Ima sve da bude mnogo više od ljetnoga grada, pitanje je samo hoće li ustrajati, jer relevantni tehnološki centri ne nastaju od jednog spektakularnog događaja, nego od desetljeća upornog ponavljanja.

Na Innovate Splitu vodite radionicu Linkedin Masterclass. Koliko je Linkedin bitan za izgradnju osobnog i profesionalnog brandinga i što će polaznici naučiti na radionici?

Za mene je LinkedIn najbrži put do poslovnog uspjeha, i to govorim iz iskustva, ne iz teorije. Nije to tek još jedna društvena mreža, to je jedino mjesto na kojem se namjerno okupljaju donositelji odluka i lideri koji sadržaj ne konzumiraju iz dosade, nego zato što traže znanje, kontakte i sljedeći poslovni korak. U svijetu u kojem je osobni brend postao najvrjednija profesionalna imovina, aktivna i autentična prisutnost na LinkedInu više nije stvar izbora za svakoga tko se shvaća ozbiljno. Na radionici polaznici uče kako mreža stvarno funkcionira, kako radi algoritam, kako izgraditi autentičan osobni brend i, što je najvažnije, kako stvarati sadržaj koji generira angažman i povjerenje, a ne samo lajkove. Rado rušim i najčešći mit: nije istina da su vam potrebne tisuće pratitelja da biste imali doseg. Uz pravu strategiju ozbiljan doseg moguć je već od prve objave, i to ću i pokazati. Ono po čemu se moja radionica razlikuje jest da ne ostajemo na teoriji idemo ravno u primjenu, kroz stvarne primjere, analize i savjete koje polaznik može iskoristiti isti dan. Cilj je da svatko izađe s jasnim planom i, u idealnom slučaju, s prvom objavom već u glavi.

Više detalja o konferenciji i ulaznicama dostupno je na linku.