Dr. Dean Šarić - jedno od najvećih imena laserske korekcije vida od sada je u Poliklinici Videa

Postoje liječnici čije se iskustvo mjeri godinama, a postoje oni kod kojih ga je moguće mjeriti i desecima tisuća zahvata. Doc. dr. sc. Dean Šarić pripada objema skupinama. Jedan od najiskusnijih refraktivnih kirurga u Hrvatskoj i regiji, liječnik s 25 godina iskustva i više od 40.000 izvedenih oftalmoloških zahvata, od sada je dio tima Poliklinike Videa.

Njegovo ime dobro je poznato svima koji su se u Hrvatskoj ozbiljnije raspitivali o laserskom skidanju dioptrije. Šarić je jedan od pionira refraktivne kirurgije u Hrvatskoj i liječnik koji je LASIK doveo u Hrvatsku. No, iza impresivnih brojki i dugogodišnje karijere stoji ono što je pacijentima možda i najvažnije- iskustvo, stručnost i povjerenje koje se gradi godinama, svakim pregledom, razgovorom i zahvatom.

Upravo zato njegov dolazak u Videu nije tek još jedno novo ime na popisu liječnika. Poliklinika od početka gradi koncept u kojem se vrhunski stručnjaci, suvremena tehnologija i individualan pristup pacijentu spajaju na jednom mjestu. Dolaskom Deana Šarića taj koncept dodatno dobiva na snazi, a Videa u svoj tim dovodi liječnika koji je tijekom više od dva desetljeća profesionalnog rada sudjelovao u razvoju refraktivne kirurgije u Hrvatskoj.

Više od dva desetljeća rada u oftalmologiji i više od 40 000 izvedenih oftalmoloških zahvata impresivan su profesionalni rezultat. No ono što iskustvo doc. dr. sc. Deana Šarića čini posebno vrijednim nije samo broj pacijenata i operacija, nego znanje stečeno kroz različite kliničke situacije, kontinuirano stručno usavršavanje i svakodnevno donošenje važnih medicinskih odluka.

Kao specijalist oftalmologije i subspecijalist mikro i laserske kirurgije, dr. Šarić se tijekom karijere usavršavao u međunarodnim oftalmološkim centrima te aktivno sudjelovao u edukaciji i stručnom radu u području refraktivne kirurgije.

„Nakon 25 godina rada mogu reći da je najveća vrijednost liječničkog poziva povjerenje koje vam pacijent ukaže. Ono se ne podrazumijeva, nego se gradi znanjem, iskustvom, iskrenom komunikacijom i odgovornošću. Jednako vjerujem u važnost stalnog usavršavanja i prenošenja znanja kolegama jer medicina napreduje samo ako napredujemo zajedno. Poliklinici Videa pridružio sam se jer dijelimo istu filozofiju - vrhunska stručnost i tehnologija imaju smisla samo ako su u službi pacijenta. Veselim se što ćemo zajedno nastaviti podizati standarde oftalmološke skrbi“, poručuje doc. dr. sc. Dean Šarić.

Poliklinika Videa okuplja stručnjake kojima pacijenti mogu vjerovati

Dolazak dr. Deana Šarića važan je korak u daljnjem razvoju Poliklinike Videa i njezina liječničkog tima. Okupljanje iskusnih stručnjaka jedan je od temelja filozofije poliklinike koja želi povezati medicinsku izvrsnost, suvremenu tehnologiju i osobni pristup svakom pacijentu.

U takvom konceptu liječnik nije samo stručnjak koji obavlja pregled ili zahvat, nego partner kojem pacijent može postaviti pitanja, izraziti svoje nedoumice i povjeriti svoj vid kao jedno od najvažnijih ljudskih osjetila. Dolaskom liječnika čiju su karijeru obilježili desetljeća kliničkog rada, edukacija kolega i veliko iskustvo u refraktivnoj kirurgiji, Videa dodatno potvrđuje svoju ambiciju da gradi oftalmološku ustanovu u kojoj su stručnost i povjerenje jednako važni kao i tehnologija.

Ako već neko vrijeme razmišljate o laserskom skidanju dioptrije, prvi korak nije odluka o zahvatu, nego razgovor sa stručnjakom koji može procijeniti vaše oči, objasniti mogućnosti i pomoći vam donijeti informiranu odluku.

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Jer trenutak kada svijet ponovno vidite bez naočala nije samo pitanje dioptrije. To je jasnoća koja mijenja doživljaj.