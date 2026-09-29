DP slavi rezultat u Splitu, Kukavica se obrušio na Puljak: "Sve čega su se dotakli prožeto je aferama"

Domovinski pokret pohvalio se rezultatima ostvarenima na izborima za vijeća splitskih gradskih kotara i mjesnih odbora. Predsjednik podružnice DP-a Splitsko-dalmatinske županije Marko Žaja ustvrdio je kako je stranka osvojila 27 vijećničkih mandata, dok je saborski zastupnik Ivica Kukavica konferenciju iskoristio i za žestoku kritiku Centra i Marijane Puljak.

Podsjetimo, HDZ i Domovinski pokret na kotarske izbore izašli su zajedno, s listama u svih 27 gradskih kotara i sedam mjesnih odbora. Koalicija je ostvarila najbolji rezultat među političkim opcijama na izborima.

Žaja je na početku konferencije zahvalio medijima na praćenju izbora te istaknuo kako je kampanja prošla bez većih političkih sukoba.

– Nije bilo onih ružnih scena koje imamo priliku gledati na malo višim razinama političkih izbora. Neki političari s viših instanci mogu se ugledati na ovu našu razinu, gdje razgovaramo o životnim problemima naših građana, komunalnoj infrastrukturi i stvarima koje svakodnevno muče naše sugrađane – rekao je Žaja.

"Prije četiri godine imali smo 10 vijećnika, sada ih imamo 27"

Posebno se osvrnuo na rast broja vijećnika Domovinskog pokreta.

– Prije četiri godine, u koaliciji Pokrenimo Split zajedno, ostvarili smo do tada najveći rezultat stranke desno od Hrvatske demokratske zajednice, osvojivši 10 vijećničkih mandata, a sada smo ih osvojili 27. To je definitivno rekord, ne samo za Grad Split nego rekord u svim većim gradovima u Republici Hrvatskoj i mislim da taj podatak govori dosta za sebe – kazao je Žaja.

Dodao je kako je DP prije četiri godine bio važan za formiranje većine u tri kotara, dok je sada, prema njegovim riječima, u takvoj poziciji u njih 11.

Kao primjer rada stranke izdvojio je Ravne njive i projekt izgradnje garaže.

– Na Ravnim njivama, gdje je naša Josipa Barić ponovno izabrana u Kotarsko vijeće, bili smo snaga koja je pokrenula pitanje izgradnje garaže za naše sugrađane. Mislim da bez tog impulsa s razine Kotarskog vijeća Ravnih njiva toga ne bi bilo, barem ne u ovako kratkom roku – rekao je.

Žaja je poručio kako je ponosan na rad deset vijećnika iz prethodnog mandata te očekuje da će 27 novoizabranih vijećnika nastaviti raditi na poboljšanju kvalitete života u splitskim kotarima.

Kukavica: "Centar je pokazao kako grad ne treba voditi"

Nakon Žaje obratio se saborski zastupnik i predsjednik Kluba zastupnika DP-a Ivica Kukavica, koji je rezultat kotarskih izbora predstavio kao potvrdu politike stranke da sudjeluje u vlasti na svim razinama.

– Pokazalo se da je Domovinski pokret stranka koja se ne boji izazova. Ono što me veseli i na što sam ponosan jest da pripadam stranci koja je od nacionalne razine krenula u izazove, preko lokalnih izbora i sada kotarskih – kazao je.

Poručio je kako DP želi biti aktivan čimbenik u kreiranju politika, od državne do najniže lokalne razine.

– Jedini put da to napravimo jest da idemo na izbore, da budemo dio vlasti i da budemo oni koji donose odluke – rekao je.

Govoreći o politici Domovinskog pokreta, istaknuo je Domovinski rat i domoljublje kao važne temelje političkog djelovanja stranke.

Kukavica se potom obrušio na političke protivnike, posebno na stranku Centar i Marijanu Puljak.

– Ono što me posebno rastuživalo ovih više od dvije godine jest da se govorilo kako nismo dovoljno jaki. Danas mogu s ponosom reći da Domovinski pokret aktivno donosi zakone i da je Domovinski pokret stranka uz koju se ne vežu nikakve afere, za razliku od kolega s lijevog političkog spektra – rekao je Kukavica.

Centru je zamjerio odnos prema DP-u, ustvrdivši da su od početka pokazivali „nevjerojatnu količinu agresije prema Domovinskom pokretu“.

– Tu prvenstveno mislim na stranku Centar i Marijanu Puljak, koja je od prvog dana zauzela jedan stav bez ikakvog utemeljenja. Stranka Centar za vrijeme vođenja Grada Splita četiri godine pokazala je sve ono kako grad ne treba voditi – rekao je.

Kukavica je potom bivšoj gradskoj vlasti pripisao kadroviranje i afere, pritom spomenuvši i Maju Đerek.

– Korupcijske afere, kadroviranje, svi se sjećamo Maje Đerek. Bilo kojeg područja kojeg se stranka Centar ovdje u Splitu dotakla, ono je prožeto aferama. Mi želimo jasno reći da je bilo koja afera za osudu i mi ćemo na tome i dalje ustrajati – poručio je Kukavica.

Na kraju je kazao kako će DP, neovisno o rejtingu koji bude imao do sljedećih parlamentarnih izbora, nastaviti nastojati sudjelovati u izvršnoj vlasti.

– Domovinski pokret kao stranka ima, bez obzira na rejting koji će imati do parlamentarnih izbora, jednu zadaću za koju svi znamo, od vijećnika na lokalnoj do nacionalne razine. Da se ne bojimo izazova, da ulazimo u izvršnu vlast i da mijenjamo Hrvatsku na bolje. Jedino na taj način možemo napraviti ono temeljno poslanje zbog kojeg smo izabrani – zaključio je Kukavica.