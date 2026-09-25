DP pred kotarske izbore: "Prisutni smo u cijelom Splitu, tražimo povjerenje na temelju onoga što smo napravili"

Uoči kotarskih izbora koji će se u Splitu održati u nedjelju, 27. rujna, iz Domovinskog pokreta pozvali su građane da izađu na birališta i podrže njihove kandidate te kandidate koalicijskih partnera. U objavi su predstavili dio ljudi s kojima izlaze pred birače, rezultate koje pripisuju radu svojih vijećnika u proteklom mandatu te prioritete za iduće četiri godine. Iz DP-a ističu kako su vijeća gradskih kotareva razina vlasti koja je građanima najbliža te da se upravo na toj razini rješavaju brojna svakodnevna pitanja – od stanja prometnica i parkiranja do uređenja igrališta, javnih i zelenih površina te komunalnog reda.

"U nedjelju, 27. rujna, od 7 do 19 sati u splitskim kotarevima biramo ljude koji brinu o našim kvartovima", poručili su.

"Prije četiri godine bili smo u 21 kotaru, danas smo prisutni u cijelom gradu"

Domovinski pokret navodi da na ovogodišnjim izborima, u koaliciji s Hrvatskom demokratskom zajednicom, ima kandidate na području cijelog Splita. Podsjećaju da su prije četiri godine sudjelovali na izborima u 21 kotaru, dok sada, prema njihovim navodima, izlaze u svih 34 gradska kotara i mjesna odbora. "Taj rast nije slučajan, nego je rezultat predanog rada naših vijećnika i cijelog DP-a, kao i povjerenja koje smo gradili sa stanovnicima", poručili su.

Govoreći o proteklom mandatu, iz DP-a posebno su izdvojili nekoliko gradskih kotareva. Za Ravne njive navode da su u proteklom mandatu osvojili četiri vijećnička mandata te sudjelovali u uređenju igrališta i komunalne infrastrukture. Kao jedan od najvažnijih projekata ističu planiranu garažu kojom bi se trebao ublažiti problem nedostatka parkirališnih mjesta. Kao kandidatkinju ponovno ističu Josipu Barić Matijas, dok su na listi, kako navode, i Matijas Barić te Josip Mihojević.

U Varošu ističu rad dosadašnjeg dopredsjednika vijeća Dinka Damjanića, navodeći kako su tijekom mandata provedeni različiti komunalni zahvati te pokrenuti veći projekti u suradnji s Gradom Splitom. Na Bolu izdvajaju dosadašnjeg dopredsjednika kotara Andriju Šakića, za kojeg navode da je i kao oporbeni vijećnik otvarao pitanja važna za stanovnike. Uz Daniela Dimlića i Marka Žaju, među prioritetima navode nastavak rada na revitalizaciji sportskih terena.

Predstavili kandidate po splitskim kvartovima

Iz Domovinskog pokreta naveli su i niz kandidata koje ističu u pojedinim gradskim kotarevima. Na Blatinama istaknuli su Marina Sičića, a na Brdima vijećnika Mladena Matešića. Za Split 3 izdvajaju Andriju Lipanovića, predsjednika županijskog odbora za osobe s invaliditetom, uz naglasak na njegov angažman oko povećanja pristupačnosti javnih prostora osobama u invalidskim kolicima.

Na Lokvama istaknuta je gradska vijećnica Ana Gulić, dok je na Mertojaku naveden Zlatko Vranješ.

Među ostalim kandidatima koje je DP izdvojio su Marko Klarić na Mejama, Alen Ćurin na Lovretu, Leona Balić u Gradu, Luka Franić na Trsteniku, Robert Matijaca na Kmanu, Ante Pauk na Sućidru, Hrvoje Strižić na Visokoj, Branimir Jukić na Bačvicama, Žana Perišić na Špinutu i Mate Mioč na Žnjanu. Naveli su i Stipu Pejkovića na Mejašima, Stipu Jurčevića na Sirobuji, Daniela Durdova na Gripama, Božu Milardovića na Lučcu-Manušu, Petra Bilića na Pujankama, Saru Caktaš na Kocunaru, Zorana Vranića na Plokitama, Antu Marina na Šinama te Tonka Anđelića na Neslanovcu.

Parkirališta, prometnice, igrališta i pristupačnost među prioritetima

Iz Domovinskog pokreta poručuju da će im među glavnim prioritetima biti poboljšanje komunalne infrastrukture, uređenje prometnica i parkirališta te rješavanje prometnih problema u suradnji s Gradom Splitom i policijom.

Najavljuju i zalaganje za redovitije održavanje javnih i zelenih površina, obnovu sportskih i dječjih igrališta te povećanje pristupačnosti javnog prostora osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Kao jedan od prioriteta navode i češću komunikaciju kotarskih vijećnika sa stanovnicima.

"Veliki projekti financiraju se iz gradskog proračuna, no upravo vijeća kotareva prepoznaju probleme, određuju prioritete i ustrajno se zalažu za rješenja. Zato je važno da u njima budu ljudi koji poznaju svoj kvart, dostupni su susjedima i spremni surađivati bez obzira na političke razlike", poručili su iz DP-a.

"Povjerenje tražimo na temelju onoga što smo napravili"

U završnici kampanje iz Domovinskog pokreta navode kako su održali završni skup te poručuju da od birača traže povjerenje na temelju rada u proteklom razdoblju.

"Naš prioritet ostaje isti: suradnja sa stanovnicima i kvalitetniji život u svim splitskim naseljima", zaključili su iz Domovinskog pokreta, pozvavši građane da u nedjelju izađu na kotarske izbore.