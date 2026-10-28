DP-ovac Ćipe o izborima u Srbiji: Četnik otišao, došli početnici

Pobjeda Studentske liste na izborima u Srbiji otvorila je pitanje hoće li nakon odlaska Aleksandra Vučića doći do stvarnog zaokreta u odnosima s Hrvatskom, približavanja Europskoj uniji i drukčijeg odnosa prema ratnom nasljeđu. U Otvorenom na HRT-u su o mogućim promjenama govorili Sandra Benčić, Stipo Mlinarić, Arsen Bauk i Marin Piletić.

Benčić: Povijesni dan za Srbiju

Predsjednica Kluba zastupnika Možemo! Sandra Benčić ocijenila je da je izborni rezultat povijesni za Srbiju jer je heterogena skupina mladih i studenata, nastala iz građanskog pokreta protiv korupcije i klijentelizma, uspjela mobilizirati velik broj građana i prerasti u političku snagu sposobnu poraziti Vučića.

- To da je Vučić napokon skinut s vlasti izuzetno je dobra vijest za Hrvatsku. Vjerujem da nema političke opcije u Hrvatskoj koja bi za njim žalila ili koja nije sretna, rekla je Benčić.

Istaknula je da još nije moguće procijeniti tko će činiti novu vladu niti kakva će biti parlamentarna većina.

- Ono što možemo reći jest da očekujemo da se kroz sljedećih godinu, godinu i pol u Srbiji stvore preduvjeti za normalno funkcioniranje države i društva te za normalnu i poštenu političku utakmicu, kazala je.

Prema njezinoj ocjeni, dosadašnji izborni procesi u Srbiji nisu se mogli smatrati potpuno demokratskima jer su mediji i institucije bili zarobljeni. Smatra da je sada ključan zadatak stvoriti uvjete za politički pluralizam.

Mlinarić: Četnik otišao, došli početnici

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić rekao je da ne žali zbog Vučićeva odlaska, ali je izrazio ozbiljne rezerve prema Studentskoj listi.

- Nitko se ne žali što je četnik Vučić otišao s vlasti, a vidjet ćemo vrlo brzo tko su i što su ovi početnici koji su došli, rekao je u Otvorenom na HRT-u.

Posebno je izdvojio Radomira Saičića, za kojeg je rekao da se javno hvali sudjelovanjem u ratu 1990-ih i pripadnošću streljačkom vodu. Upozorio je i na povike u slavu Ratka Mladića te poruke da je Kosovo Srbija.

- Dakle, iste parole koje su vikali Vučić i njegova sljedba, poručio je Mlinarić.

Naglasio je da na listi nisu samo studenti, nego i profesori, liječnici i drugi obrazovani ljudi.

- Samo ću podsjetiti da su Memorandum SANU napisali vrlo dobro obrazovani ljudi. Taj memorandum donio je zlo na prostore Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, a kasnije i na Kosovo, rekao je.

Kao prvi test nove vlasti naveo je odnos prema nestalima iz Domovinskog rata.

- Nulta točka je da nam daju arhive o nestalima. To bi bila ljudskost. Imaju sve, to su radile njihove službe i KOS. Sve imaju u arhivima, kazao je.

Dodao je da očekuje i obilježavanje logora u Srbiji, isplatu naknada logorašima te otvaranje arhiva KOS-a i UDBA-e koji se odnose na Hrvatsku.

- Po tim potezima će se vidjeti što smo dobili u Srbiji, zaključio je Mlinarić.

Bauk: Znamo koja je politika izgubila

Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk poručio je da je jasno koja je politika poražena, ali da tek treba vidjeti kakvu će politiku voditi izborni pobjednici.

- Točno znamo koja je politika izgubila na izborima u Srbiji, a uskoro ćemo saznati i koja je politika pobijedila, rekao je Bauk.

Ocijenio je da će u nekim područjima sigurno doći do značajnih razlika između Studentske liste i SNS-a.

- Narod se ne bi baš tako mobilizirao da je sve isto, rekao je.

Posebno je istaknuo da su pripadnici nacionalnih manjina, uključujući Mađare i Bošnjake, u većoj mjeri glasali za Studentsku listu nego za vlastite manjinske stranke.

- Mislim da je taj dio građana više prepoznao europsku usmjerenost i međunacionalnu toleranciju nego ono što smo mogli gledati kroz vlast u zadnjih nekoliko mandata, rekao je Bauk.

Podsjetio je ipak da je i Vučić svojedobno na vlast došao s proeuropskim imidžem.

Govoreći o međuparlamentarnoj suradnji Hrvatske i Srbije, rekao je da u dosadašnjem sazivu Narodne skupštine nije bila osnovana skupina prijateljstva s Hrvatskom.

- Nadam se da će u novom sazivu biti formirana ta skupina i da ćemo ostvariti kontakte, rekao je.

Na pitanje očekuje li veliki preokret u odnosima, Bauk je ostao oprezan.

- Očekujem da će biti bolje, ali hoće li biti preokret, bio bih nešto oprezniji zbog heterogenosti skupine koja je pobijedila. Vidjet ćemo koja će struja prevladati i kako će donositi odluke, zaključio je.