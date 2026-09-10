Dožupan Stipe Čogelja i predsjednik Uprave Plovputa Ivan Udovičić jučer posjetili SRK Ugor u Kaštel Novom

Jučer je u Kaštel Novom održan susret dožupana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelje i predsjednika Plovputa Ivana Udovičića s članovima Športskog ribolovnog kluba Ugor.

Domaćin susreta bio je predsjednik ŠRK Ugor Željko Plazonić, koji je goste upoznao s radom kluba, njegovim aktivnostima te planovima za buduće razdoblje.

Jedna od glavnih tema razgovora bila je podrška najmlađim članovima kluba i ženama u sportskom ribolovu. Razgovaralo se o važnosti stvaranja kvalitetnih uvjeta za njihov rad, razvoj i sudjelovanje na natjecanjima.

Tijekom susreta razgovaralo se i o uređenju i sanaciji lučice u Kaštel Novom. Predstavnici županije i Plovputa iskazali su interes za pružanjem podrške u realizaciji aktivnosti koje bi pridonijele poboljšanju uvjeta za rad kluba i funkciji lokale zajednice.

Posjet je iskorišten i za razgovor o daljnjoj suradnji te mogućnostima potpore sportskom ribolovu na području Kaštela, s posebnim naglaskom na razvoj mlađih kategorija.