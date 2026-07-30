Doznaju se detalji teške nesreće na A1 u smjeru Splita: Talijan (21) udario u vozilo u kvaru, mladić se bori za život

učer, 29. srpnja oko 11.15 sati, na autocesti A1 na dionici Pristeg – Vodice dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su dvije osobe ozlijeđene, od kojih jedna ima teške i po život opasne ozljede.

Prema rezultatima očevida, nesreća se dogodila kada je 21-godišnji državljanin Italije, upravljajući osobnim automobilom talijanskih registarskih oznaka u smjeru Splita, u kojem su se nalazila još dva putnika, udario u vozilo zaustavljeno zbog kvara.

Dolaskom do 293. kilometra + 50 metara autoceste A1, 21-godišnjak se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, zbog čega je prešao na traku za zaustavljanje vozila u nuždi. Tom prilikom prednjim dijelom automobila udario je u stražnji lijevi dio osobnog automobila čeških registarskih oznaka kojim je prethodno upravljao 38-godišnji državljanin Češke.

Češki državljanin svoje je vozilo zaustavio na traci za zaustavljanje vozila u nuždi, propisno ga označio te se u trenutku nesreće nalazio izvan automobila.

Od siline udarca zaustavljeni automobil odbačen je na zaštitnu ogradu, dok se vozilo kojim je upravljao 21-godišnji Talijan prevrnulo na bok.

Zbog zadobivenih ozljeda, putnici iz talijanskog vozila prevezeni su na pružanje liječničke pomoći u šibensku bolnicu. Kod 22-godišnjeg putnika utvrđene su teške, po život opasne ozljede, dok će se ozljede 21-godišnjeg putnika naknadno utvrditi.

U tijeku je kriminalističko istraživanje u svezi izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, priopćila je nadležna PU.