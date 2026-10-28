Evo tko će obnoviti splitski Štandarac: Grad odabrao izvođača, posao vrijedan gotovo 80 tisuća eura

Nakon višegodišnjih političkih, pravnih i javnih polemika oko jednog od najpoznatijih simbola splitske Pjace, priča o Štandarcu dobiva novi nastavak. Grad Split donio je odluku o odabiru izvođača radova na obnovi Štandarca, a vrijednost planiranog ugovora iznosi gotovo 80 tisuća eura s PDV-om. Riječ je o novom koraku prema povratku kamenog postolja za zastavu koje je u veljači 2025. godine uklonjeno s Narodnog trga, nakon sudskog spora zbog naknadnog uklesavanja datuma oslobođenja Splita od fašizma.

Prema službenoj odluci Grada Splita za radove na obnovi Štandarca odabrana je splitska tvrtka NEIR d.o.o.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 64.000 eura bez PDV-a, dok je odabrana ponuda vrijedna 63.951 euro bez PDV-a, odnosno 79.938,75 eura s PDV-om. U postupku jednostavne nabave zaprimljena je samo jedna ponuda, upravo ona tvrtke NEIR. Grad je ponudu ocijenio valjanom te predložio sklapanje narudžbenice za izvođenje radova.

Sve je počelo još 1999. godine: Štandarac je postavljen u čast važne obljetnice

Priča o Štandarcu seže znatno dalje od posljednjih političkih sukoba. Štandarac na Narodnom trgu postavljen je 1999. godine, povodom obilježavanja 20. obljetnice upisa Dioklecijanove palače i povijesne jezgre Splita na UNESCO-ov popis svjetske baštine.

Izrađen je prema idejnom rješenju poznatog hrvatskog akademskog kipara Kuzme Kovačića, a postavljanje je odobreno rješenjem iz rujna 1999. godine. Na kamenom postolju uklesani su važni datumi splitske povijesti, među kojima su dolazak cara Dioklecijana u Palaču 305. godine, naseljavanje Splita nakon propasti Salone oko 640. godine, prvi gradski statut iz 1240. godine, pobjeda narodnjaka 1882. godine te hrvatska samostalnost 1991. godine. Desetljećima nakon postavljanja Štandarac je bio prepoznatljiv dio Pjace, ali i mjesto na kojem su se isticale zastave tijekom važnih gradskih događanja.

Godina 2023. donijela je početak velikog spora

Pravi politički i pravni zaplet počeo je 28. travnja 2023. godine, kada je Gradsko vijeće Grada Splita, za vrijeme mandata tadašnjeg gradonačelnika Ivice Puljka, donijelo zaključak da se na postojeći Štandarac doda natpis "26. listopada 1944. Dan oslobođenja Splita od fašizma". Riječ je o datumu koji označava oslobođenje grada u Drugom svjetskom ratu, a njegovo uvrštavanje na Štandarac zagovarale su antifašističke udruge. Radovi su izvedeni u listopadu 2023. godine. Uz čišćenje i obradu kamenog postolja uklesan je i novi natpis. Posao je izvela tvrtka Kvinar, a vrijednost radova iznosila je 6.376 eura.

Međutim, akademski kipar Kuzma Kovačić, autor izvornog umjetničkog rješenja, usprotivio se intervenciji na svom djelu. Smatrao je da je dodavanjem natpisa bez njegove suglasnosti povrijeđeno njegovo autorsko pravo te je protiv Grada Splita pokrenuo sudski postupak.

Sudski spor i uklanjanje cijelog Štandarca

Trgovački sud u Splitu 12. veljače 2025. godine donio je presudu kojom je utvrđeno da je naknadnim uklesavanjem natpisa povrijeđeno Kovačićevo autorsko pravo. Sud je naložio uklanjanje spornog natpisa i vraćanje umjetničkog djela u prvobitno stanje. No, tadašnja gradska vlast odlučila se za drukčiji potez. Umjesto uklanjanja samo spornog natpisa, odlučeno je ukloniti cijeli Štandarac i pokrenuti postupak za postavljanje novog kamenog postolja koje bi sadržavalo sve datume koje Grad smatra važnima za splitsku povijest. Radovi na uklanjanju započeli su 21. veljače 2025. godine, a nastavljeni su sljedećeg dana. Uklanjanje je izazvalo burne reakcije, a na Pjacu je tijekom radova stigao i sam autor Kuzma Kovačić, koji je pozvao policiju. Tada je u cijeloj priči bilo zanimljivo to što je tadašnji gradonačelnik Ivica Puljak službenu inicijativu za trajno uklanjanje postojećeg Štandarca i pokretanje postupka za postavljanje novog potpisao tek 25. veljače 2025. godine, nekoliko dana nakon što je uklanjanje već započelo, ali i završilo.

Takav slijed događaja otvorio je dodatna pitanja o proceduri i postupanju gradske vlasti. Uklanjanje Štandarca izazvalo je i prosvjede na Pjaci. Okupljanje je organizirao splitski HDZ, a na mjestu uklonjenog postolja građani su palili svijeće. Među sudionicima bio je i tadašnji oporbeni političar, a današnji gradonačelnik Tomislav Šuta.

U travnju 2025. izglasano trajno uklanjanje Štandarca

Cijela priča nastavila se 3. travnja 2025. godine, kada se na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u Puljkovu mandatu ponovno raspravljalo o Štandarcu. Tada je Gradsko vijeće prihvatilo odluke kojima se omogućavalo trajno uklanjanje izvornog Štandarca i postavljanje novog postolja za zastavu. Vijećnici HDZ-a napustili su sjednicu prije završetka glasovanja, nezadovoljni načinom postupanja tadašnje gradske vlasti. Time je slučaj Štandarca, koji je započeo kao pitanje dodavanja jednog povijesnog datuma, prerastao u znatno širi sukob oko odnosa gradske vlasti prema javnom prostoru, umjetničkom djelu i sudskim odlukama.

Srpanj 2026.: Gradsko vijeće promijenilo smjer

Novi rasplet dogodio se u srpnju 2026. godine. Gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je povratak izvornog postolja, a pitanje Štandarca ponovno je došlo pred gradska tijela. Na sjednici Komisije za imena ulica, trgova i za spomenike 22. srpnja razmatrana su tri prijedloga kojima bi se poništile ranije odluke o trajnom uklanjanju Štandarca, postavljanju novog postolja i dopunjavanju natpisa na izvornom djelu.

Nijedan prijedlog nije dobio potrebnu većinu. Unatoč tome, pitanje je 29. srpnja stiglo pred splitsko Gradsko vijeće, koje je na svojoj 14. sjednici donijelo odluke kojima je otvoren put povratku izvornog Štandarca na Pjacu.

Time je napravljen važan zaokret u odnosu na odluke iz mandata prethodne gradske vlasti.

Listopad 2026.: Odabrana tvrtka za obnovu, gotovo 80 tisuća eura s PDV-om

Nakon sudskih postupaka, političkih sukoba, prosvjeda, uklanjanja spomenika i odluke o njegovu povratku, sada je napravljen novi konkretan korak. Grad Split je odabrao tvrtku NEIR d.o.o. za radove na obnovi Štandarca. Ukupna vrijednost planiranog ugovora iznosi 79.938,75 eura s PDV-om, čime obnova Štandarca predstavlja i značajniji financijski zahvat.

Pritom valja naglasiti da to nije ukupni trošak cijelog višegodišnjeg slučaja. Grad je već imao izdatke povezane s ranijim radovima i sudskim postupkom, a iz dostupne dokumentacije nije moguće utvrditi konačan zbroj svih troškova. Najnovija odluka odnosi se na odabir ponude za obnovu, pa sama po sebi još ne potvrđuje da su radovi započeli ili da je Štandarac vraćen na Narodni trg. Hoće li ovaj zahvat označiti konačan završetak jedne od najdužih splitskih polemika posljednjih godina, pokazat će provedba radova. Ono što je zasad poznato jest da je nakon godina prijepora odabran izvođač, da je za obnovu predviđeno gotovo 80 tisuća eura te da je povratak izvornog Kovačićeva Štandarca na splitsku Pjacu cilj aktualnih gradskih odluka.