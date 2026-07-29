Doznajemo što se krije iza oznake "zatvoreno gradilište" na istoku Splita: Evo što kažu iz Inspektorata

Nakon što je na portalu Dalmacija Danas objavljena vijest o postupanju građevinske inspekcije na velikom gradilištu na istoku Splita, točnije u Žrnovnici, u sklopu projekta aglomeracije, iz Državnog inspektorata dostavili su odgovor i pojasnili okolnosti zbog kojih je na lokaciji postavljena službena traka te znak "ZATVORENO GRADILIŠTE".

Podsjetimo, situacija oko radova u Žrnovnici posljednjih je mjeseci izazvala veliko nezadovoljstvo dijela stanovnika, ponajprije zbog dugotrajnog zatvaranja ulice Put sv. Jure, pomicanja rokova i otežanog svakodnevnog funkcioniranja. Stanovnici su upozoravali na prometne probleme, otežan pristup kućama te činjenicu da se zbog radova već dulje vrijeme koriste obilazni pravci. Nakon izraženog nezadovoljstva stanovnika, doznali smo da je održan sastanak predstavnika mjesnih odbora s gradonačelnikom Tomislavom Šutom. Detalji tog sastanka i dalje nisu poznati, no ubrzo nakon njega stigla je informacija kako će se od 23. srpnja ponovno omogućiti promet preko mosta u Žrnovnici. Za stanovnike koji već mjesecima koriste obilazne pravce to je trebala biti određena olakšica i korak prema normalizaciji prometne situacije.

Umjesto otvaranja ceste, uslijedio novi preokret

Međutim, upravo 23. srpnja uslijedio je novi preokret. Umjesto očekivanog nastavka radova uz izmijenjenu regulaciju prometa, na lokaciji je nakon postupanja Državnog inspektorata postavljena oznaka zatvorenog gradilišta. Na samom ulazu u gradilište, kod križanja ulice Put sv. Jure s mostom preko rijeke Žrnovnice, postavljene su službene oznake kojima je označeno zatvoreno gradilište.

Također, oznaka "ZATVORENO GRADILIŠTE" postavljena je i kod skretanja za Gračić.

Stanovnici koji žive uz samu trasu radova upozoravali su kako je situacija dodatno otežana jer se dio ulice i dalje nalazi unutar zone gradilišta, zbog čega je pristup pojedinim kućama otežan. Na postavljenim oznakama stoji upozorenje da je skidanje ili oštećivanje službenog znaka te ulazak na gradilište nakon zatvaranja službenim znakom kažnjivo prema Kaznenom zakonu.

Državni inspektorat: "Prometnica je zatvorena za vozila, a ne za izvođenje radova"

Iz Državnog inspektorata na naš upit dostavili su odgovor vezan uz postupanje građevinske inspekcije na predmetnoj lokaciji. Kako navode, građevinska inspekcija obavila je inspekcijski nadzor, nakon čega su poduzete određene mjere.

- Građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor na predmetnoj lokaciji. Slijedom utvrđenog građevinska inspekcija je prometnicu na lokaciji označila službenom trakom i stavljen je znak 'ZATVORENO GRADILIŠTE' - navode iz Državnog inspektorata na naš upit.

Iz Inspektorata pritom posebno naglašavaju kako se zatvaranje ne odnosi na obustavu radova, nego na prometovanje vozila tom dionicom.

- Napominjemo, da je prometnica zatvorena za prometovanje vozila, a ne za izvođenje radova. Kada se osigura sigurno prometovanje, ista će biti otvorena - stoji u odgovoru Državnog inspektorata. Prema pojašnjenju Inspektorata, izvođenje radova na lokaciji nije zaustavljeno, već je ograničeno korištenje prometnice dok se ne osiguraju uvjeti za sigurno odvijanje prometa.

Ostaje vidjeti kada će biti ispunjeni uvjeti za sigurno odvijanje prometa te kada će prometnica ponovno biti otvorena za stanovnike Splita i okolice.