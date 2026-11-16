DOZNAJEMO SA SUDA 14 torcidaša pušteno na slobodu, šestorici produljen istražni zatvor! Evo što im je zabranjeno

Više od mjesec dana nakon spornog navijačkog kortea Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu, pojavile su se nove informacije o statusu optuženika protiv kojih se vodi kazneni postupak zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju.

Kako neslužbeno doznajemo iz Općinskog suda u Splitu, šestorici optuženika produljen je istražni zatvor, dok je njih 14 pušteno na slobodu uz određene mjere opreza. Jedan optuženik i dalje je nedostupan pravosudnim tijelima, odnosno nalazi se u bijegu, dok je jedan na izdržavanju druge zatvorske kazne. Valja naglasiti kako navedene informacije u trenutku objave još nisu službeno potvrđene.

Na slobodi su, ali ne smiju na utakmice Hajduka

Prema našim neslužbenim informacijama, optuženicima koji su pušteni na slobodu određene su mjere opreza koje uključuju zabranu prisustvovanja nogometnim utakmicama Hajduka te obvezu redovitog javljanja nadležnoj policijskoj postaji. To znači da se, unatoč izlasku iz istražnog zatvora, i dalje moraju pridržavati određenih ograničenja. Puštanje na slobodu ne znači i oslobađanje od optužbi, a kazneni postupak protiv njih nastavlja se pred nadležnim pravosudnim tijelima.

Što se događalo tijekom spornog kortea?

Podsjetimo, cijeli slučaj započeo je 15. listopada 2026. godine, kada je velika skupina pripadnika Torcide organizirano prolazila splitskim ulicama prema Poljudu, uoči utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaxa. Tijekom navijačke povorke dio sudionika uzvikivao je nacističke i antisemitske pokliče, uključujući poruke usmjerene protiv pripadnika židovske zajednice i veličanje Adolfa Hitlera. Snimke kortea ubrzo su izazvale brojne reakcije javnosti, a policija je pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi identificirala osobe koje su sudjelovale u spornom skandiranju.

Uslijedila su uhićenja, potraga za osumnjičenicima i određivanje istražnog zatvora.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu 13. studenoga podiglo je optužnicu protiv ukupno 22 osobe zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju. Prema navodima tužiteljstva, optuženici su se nalazili u prvim redovima organizirane navijačke povorke te predvodili uzvikivanje pokliča kojima se izražavala nesnošljivost prema pripadnicima židovske etnoreligijske skupine. Tužiteljstvo je za optuženike predložilo bezuvjetne zatvorske kazne u rasponu od deset mjeseci do dvije godine.

Postupak se nastavlja, čeka se službena potvrda

Prema informacijama kojima raspolažemo, najnoviji razvoj događaja znači da se većina od 22 optuženika nalazi na slobodi, uz obvezu poštovanja određenih mjera opreza. Ipak, pravosudni postupak time nije završen. O eventualnoj kaznenoj odgovornosti optuženika odlučivat će sud, a svi do pravomoćne presude uživaju presumpciju nedužnosti.