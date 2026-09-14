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Doznajemo najnovije informacije s požarišta na Braču: 204 vatrogasca na terenu, dižu se i dva kanadera

Evo detalja
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Hrvatska vatrogasna zajednica oglasila se s novim informacijama o požaru na otoku Braču koji se ponovno aktivirao iznad Milne.

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Prema podacima HVZ-a objavljenima u 14.30 sati, na požarištu su angažirane velike zemaljske vatrogasne snage.

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– Na požarištu trenutno djeluju zemaljske vatrogasne snage – 204 vatrogasca s 58 vatrogasnih vozila – izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Vatrogascima u borbi s vatrom pomažu i zračne snage. U gašenju trenutačno sudjeluju dva protupožarna zrakoplova Air Tractor AT-802, a očekuje se i dodatno pojačanje.

Prema informacijama HVZ-a, prema požarištu bi uskoro trebala poletjeti i dva Canadaira CL-415.

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