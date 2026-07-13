Doznajemo koliko je ljudi 'palo' zbog droge na zadnjoj večeri Ultre u Splitu

Posljednja, treća večer javnog okupljanja Ultra Europe festivala u Splitu protekla je mirno i bez značajnijih incidenata, izvijestila je splitska policija.

Kako navode, na mjestu održavanja festivala, kao ni na području cijelog grada Splita, nisu zabilježeni značajniji sigurnosni događaji.

U sklopu aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zlouporabe droga, kriminalističkim istraživanjima obuhvaćeno je pet osoba, četiri hrvatska i jedan strani državljanin, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Osim toga, 93 osobe sankcionirane su zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga, dok je još 12 osoba kažnjeno zbog prekršaja iz drugih zakona.

Policija je tijekom cijelog trajanja festivala provodila pojačane mjere sigurnosti kako bi se osiguralo nesmetano održavanje jednog od najvećih glazbenih događaja u Splitu.