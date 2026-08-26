Doznajemo kada se struja vraća, HEP otkrio uzrok nestanka u Kaštelima: Građevinski stroj oštetio oba 35 kV kabela

Stigli su novi detalji o velikom prekidu opskrbe električnom energijom koji je u srijedu navečer pogodio dio Kaštela.

Kako su za Dalmaciju Danas upravo potvrdili iz HEP-a, do problema je došlo zbog kvara na oba dovodna 35-kilovoltna kabela, a uzrok je, prema njihovim informacijama, neoprezno rukovanje građevinskim strojem.

Oštećena oba dovodna kabela

– Bio je kvar na oba dovodna 35 kV kabela uslijed neopreznog rukovanja građevinskim strojem. Kabeli su upravo popravljeni i kroz desetak minuta očekuje se normalizacija napajanja – poručili su nam iz HEP-a.

Time je poznat uzrok prekida zbog kojega su bez električne energije ostali Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac.

Ranije tijekom večeri na području iznad trgovačkog centra Stop Shop izbio je požar, a prema prvim informacijama s terena govorilo se o požaru trafostanice. Zbog događaja je došlo do prekida opskrbe strujom u trima kaštelanskim naseljima, dok su na teren izašli i vatrogasci.

Napajanje bi se trebalo uskoro normalizirati

Prema najnovijoj informaciji iz HEP-a, oba oštećena kabela su popravljena, pa bi se opskrba električnom energijom na pogođenom području trebala postupno normalizirati.

Stanovnici Kaštela tako bi nakon višesatnih problema uskoro ponovno trebali imati uredno napajanje električnom energijom.