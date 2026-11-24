Hajduk neće tražiti ni pomicanje derbija protiv Dinama ni promjenu predviđenog termina odigravanja utakmice, potvrđeno je Dalmaciji Danas iz splitskog kluba.

Riječ je o derbiju 18. kola SuperSport HNL-a, koji bi se na Maksimiru trebao odigrati u nedjelju, 20. prosinca, s početkom u 15 sati. Bit će to posljednji ogled dvaju najvećih hrvatskih nogometnih rivala u ovoj kalendarskoj godini.

Pitanje termina derbija aktualiziralo se zbog europskih obveza splitskog kluba. Naime, Bijele samo tri dana ranije očekuje gostovanje kod danskog Midtjyllanda u posljednjem kolu ligaške faze Konferencijske lige.

Hajduk bi uz suglasnost Dinama mogao zatražiti pomicanje utakmice na ponedjeljak, 21. prosinca, čime bi dobio dodatni dan za odmor i pripremu derbija. Međutim, kako nam je potvrđeno s Poljuda, splitski klub neće tražiti nikakve izmjene.

Dinamo će, s druge strane, imati znatno više vremena za pripremu derbija jer posljednju europsku utakmicu ove godine igra 10. prosinca protiv Rennesa.