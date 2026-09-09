Dovršena istraga o seriji kibernetičkih napada: Kazneno prijavljeni hrvatski i srbijanski državljanin

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad hrvatskim i srbijanskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje niza kibernetičkih napada. Riječ je o nastavku ranije započetog istraživanja napada na računalne sustave, izvijestilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Dvojicu se sumnjiči da su zajednički počinili teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka te kazneno djelo nedozvoljene uporabe osobnih podataka na štetu jedne tvrtke sa sjedištem u Zagrebu.

Srpskog državljanina sumnjiče i za napad na udrugu

Uz navedena kaznena djela, državljanina Srbije sumnjiči se da je ista djela počinio i na štetu jedne zagrebačke udruge građana.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni hrvatski državljanin predan je pritvorskom nadzorniku, dok se srbijanski državljanin od ranije nalazi u istražnom zatvoru u Zagrebu.

Protiv obojice je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Policija navodi da se kriminalističko istraživanje cijelog slučaja nastavlja.