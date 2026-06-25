Došli ste u crkvu neprikladno odjeveni? Župnik iz Žrnovnice ima jednostavno rješenje

Don Mario Matković, župnik iz Žrnovnice, pronašao je jednostavan način kako riješiti problem neprikladnog odijevanja u crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Umjesto upozorenja ili vraćanja vjernika s ulaza, odlučio je ponuditi praktično rješenje koje je izazvalo brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.

Na ulazu u crkvu Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Žrnovnici od sada se nalaze marame koje vjernici mogu posuditi ako procijene da njihova odjeća nije primjerena za boravak u crkvi. O toj je novosti župljane obavijestio župnik don Mario Matković putem Facebook stranice župe.

"Ukoliko ste došli u crkvu neprikladno odjeveni, od danas kod ulaza u crkvu možete uzeti maramu i pregrnuti se za dostojanstveniji boravak u crkvi. Vodimo računa o tome kako ulazimo u hram Božji", poručio je don Mario.

Vjernike je pritom zamolio da nakon mise marame vrate na predviđeno mjesto, uz napomenu da će se one redovito održavati i prati.

Objava je u kratkom roku privukla veliku pozornost i izazvala brojne pozitivne komentare. Mnogi smatraju da je riječ o razumnom i obzirnom rješenju koje istodobno poštuje dostojanstvo sakralnog prostora, ali i uvažava činjenicu da tijekom ljetnih vrućina mnogi dolaze u laganijoj odjeći.

Na taj je način don Mario postigao ono što je i bila namjera – omogućio je da nitko ne bude neugodno iznenađen ili vraćen s crkvenih vrata zbog odjeće, već da se uz jednostavnu posudbu marame može primjereno uključiti u misno slavlje. Marame su na raspolaganju svim vjernicima, bez obzira na spol, a dodatnu pohvalu izazvala je i odluka da se nakon svake upotrebe redovito održavaju kako bi uvijek bile čiste i spremne za korištenje.