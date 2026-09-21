Došla u apartman u Slavoniji, a onda otvorila hladnjak: Evo što ju je dočekalo

Putopisna blogerica Karla Baj na društvenim je mrežama pokazala što je dočekalo goste u jednom apartmanu u Slavonskom Brodu, a snimka je ubrzo privukla veliku pozornost.

Umjesto tek nekoliko osnovnih namirnica, goste je dočekala kuhinja puna hrane i pića. U hladnjaku i ostatku kuhinje našli su se sokovi, pivo, vino, naresci, različiti namazi, slatkiši i grickalice, a količina ponuđenog neke je korisnike društvenih mreža podsjetila na mali supermarket.

"To ima samo kod Slavonaca"

Prizor je pokrenuo raspravu. Dok su jedni bili oduševljeni gostoljubivošću domaćina, drugi su priznali da bi im bilo neugodno poslužiti se tolikom količinom ponuđene hrane.

"Kao gost, bilo bi mi neugodno bilo što otvoriti i uzeti", jedan je od komentara.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Karla (@karla.baj_baj)

Drugi su cijelu priču pripisali poznatom slavonskom gostoprimstvu.

"Slavonci - dalje ne treba pojašnjavati", "To ima samo kod Slavonaca", pisali su.

Iznajmljivačica izračunala koliko bi sve moglo koštati

U raspravu se uključila i iznajmljivačica Alma, koja je procijenila da vrijednost svih ostavljenih namirnica iznosi oko stotinu eura. Istaknula je kako takvu dobrodošlicu ne može priuštiti svaki iznajmljivač.

"Svaka čast domaćinima. Lijepo od njih i divim se onima koji to mogu. No, iskreno rečeno, pitam se kolika bi cijena apartmana trebala biti da si domaćini mogu to sve priuštiti za goste, platiti sve poreze, prireze i režije i još da im nešto ostane", napisala je.

Dodala je kako je njoj, budući da joj je iznajmljivanje jedini izvor prihoda, ostavljanje potpuno opremljenog hladnjaka gostima "nemoguća misija".

Je li hrana ipak uračunata u cijenu?

Pojavilo se i drugačije objašnjenje. Dio korisnika smatra da se možda uopće ne radi o besplatnoj gesti domaćina, već o posebnoj vrsti ponude u kojoj je hrana već uračunata u cijenu smještaja.

"Dragi ljudi, ovo nije lijepa gesta, nego nešto slično hotelskome smještaju. Sve to bude dio cijene. Praktično, osim smještaja, platite i hranu da ne morate vi kupovati namirnice. Nije to besplatno. To se plati i to je sasvim u redu - malo drugačiji način turističke ponude", zaključila je jedna komentatorica.