Dosjetili se novog načina zarade: U Veloj Luci naplaćuju pogled na pozornicu s mora

Manifestacija "Trag u beskraju", posvećena uspomeni na Olivera Dragojevića, i ove je godine okupila tisuće ljudi u Veloj Luci. Na dan kada je prije osam godina preminuo legendarni glazbenik, njegovo rodno mjesto ponovno postaje središte glazbe, emocija i sjećanja, a interes posjetitelja iz godine u godinu ne jenjava.

Zbog velikog broja gostiju smještajni kapaciteti na otoku rasprodani su tjednima unaprijed, a povećana potražnja otvorila je prostor i za različite dodatne ponude.

Jedan od oglasa koji je privukao pozornost objavljen je na stranici "Oglasnik otoka Korčule", gdje se nudi praćenje koncerta "Trag u beskraju" – iz brodice usidrene svega desetak metara od pozornice.

Prema opisu oglasa, riječ je o svojevrsnom "prvom redu s mora", koji omogućuje pogled na pozornicu bez gužve na rivi. Na brodu je predviđeno mjesto za ukupno četiri osobe, čime se gostima obećavaju privatnost i opuštenija atmosfera tijekom koncerta.

Navedeno je kako posjetitelji mogu ponijeti vlastito piće, a oni najhrabriji čak se mogu i okupati ispred pozornice. Nakon završetka glavnog programa najavljen je i nastavak druženja uz after party.