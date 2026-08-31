DOŠAO KAO TINEJDŽER, OTIŠAO KAO VELIKI RADNIK: Ovako je Pukštas govorio o sebi prije četiri godine u jednom od rijetkih intervjua

Dok danas potpisuje za Middlesbrough F.C., mladi Amerikanac litavskih korijena Rokas Pukštas prije četiri godine nije mogao ni sanjati.

U sklopu projekta CIMAJ u organizaciji Centra izvrnosti SDŽ, Pukštas je dvjema učenicama splitske II. gimnazije, Franki Kurobasa i Miji Milković, dao jedan od rijetkih intervjua otkako je u Hajduku.

Bio je jedan od najvećih talenata Hajduka. Hajdukove bi sezonske pauze koristio kako bi napredovao na utakmicama sa Solinom, a to mu je omogućila omogućuje dvojna registracija. Jednako skroman kao i danas, došao je s drugog kraja svijeta zbog Hajduka, a ljubav prema sportu naslijedio je od roditelja, umirovljenih atletičara.

- Naravno da su imali utjecaj na mene i na moju karijeru. Od njih sam naslijedio atletski mentalitet i želju za stalnim napretkom, također zbog njih sport shvaćam ozbiljno. Moj otac igrao je nogomet prije nego što se krenuo baviti atletikom i vidio je moju veliku ljubav prema sportu. Dolazim iz malog grada i bilo je dobro vidjeti napredak koji sam postizao dok me on trenirao. Atletski korijeni mojih roditelja definitivno su imali velik utjecaj na mene.

Otrkio je i koliko mu nedostaje obitelj, posbeno mama i sestra.

- Nedostaju mi, stalno smo na videopozivima. Nije toliko strašno jer razgovaramo svaki dan. One su moja najveća podrška, odlično je znati da mi čuvaju leđa. Sad sve ide odlično, ali bilo je trenutaka kad nije sve bilo savršeno, no one su uvijek tu za mene s riječima utjehe. Zahvalan sam na njihovoj podršci i one su jedan od razloga zbog kojeg se bavim nogometom, želim ih učiniti ponosnima.

Obilježili su ga zanimljivi nogometni počeci. Iz Kansas Akademije u Barcelonin kamp u Arizoni, a onda ga je Hajduk doveo u rujnu 2020. Rekao je i kako su tekli transferi te je li sve išlo onako kako je zamišljao kada je krenuo u nogometni svijet.

- Dolazim iz malog grada u kojemu nogomet nije toliko velik sport, tek je četvrti po popularnosti. Svi moji prijatelji treniraju različite sportove. Uvijek sam mislio da sam dobar jer dolazim iz malog grada gdje sam se isticao, međutim morao sam ići u veći grad, Oklahomu City. Dolazak u Kansas City bio je najveći korak za mene, imao sam trinaest godina i selio sam se od obitelji, to je jedna od onih stvari koja se ne događa često, međutim moraš nastaviti raditi sve kao prije, kao u svom gradu. Bio sam ondje oko godinu i pol dana, nakon toga tražio sam sljedeći veliki korak jer sam osjećao kao da još uvijek samo donekle ispunjavam svoj potencijal, ali trebao sam novi izazov. Dolazak u Hajduk sa šesnaest godina bio je odličan za mene jer sam nastavio napredovati i nalaziti bolje trenere i okolinu. Bio je to velik korak i zahvalan sam na prilici koja mi je pružena.

S obzirom na to da još nije završio klasičnu školu, imao je više vremena za treninge i napredak.

- Pohađao sam američku online školu. Američko je školovanje mnogo drugačije od ovdašnjeg. Završio sam srednju školu sa šesnaest godina, nisam u školi već dvije godine. S obzirom na to da sam završio tako rano, sad imam više vremena da se fokusiram na ono što želim naučiti. Imam više vremena za trening i još uvijek čitam i pišem o stvarima o kojima bih htio naučiti. Odličan je osjećaj imati toliku slobodu.

Otkrio je i čime bi se još htio baviti osim čitanja i treniranja.

- Imam. Želio bih svirati klavir, ha-ha! Nadam se da ću nekad i to stići.

Objasnio je fukcioniranje Barcelonina kampa u Arizoni.

- Barcelona ti daje mnogo slobode, ali najbolji su aspekt treninzi s europskim timovima i sloboda da mogu ići kad god želim. Ondje sam bio samo dva tjedna jer je korona zaustavila sezonu, međutim to je bilo sjajno iskustvo, dali su mi sve kako bih se poboljšao.

Dok je imao dvojnu registraciju u Hajduku i Solinu, nije se osjećao iscrpljeno, dapače, dodatno je radio.

- Mislim da je to jako dobra opcija jer za mene je sad najvažnije da dobijem seniorske minute i iskustvo. Odlično je što se Hajduk dogovorio da mogu igrati i sa Solinom. Trenutno je Hajduk na pauzi, ali ja još uvijek mogu igrati utakmice, tako se pripremam za Hajdukovu sezonu. Igrati utamice tijekom pauze je sjajno i korisno. Imam veliku pomoć svojih solinskih suigrača i to je odlično iskustvo. Tako želim nastaviti.

U SuperSport HNL-u debitirao je 29. travnja 2022. protiv Dragovoljca, a podijelio je i osjećaje te dojmove igranja na Poljudu za prvu ekipu.

– Bilo je fantastično, posebno osjećaj da su navijači stali iza mene i bodre me. Ulazak u prvu ekipu neponovljivo je iskustvo, navijanje za male, ali bitne korake koje sam učinio bilo je važno za moje samopouzdanje i dobra motivacija da nastavim dalje. To je nešto što nikad prije nisam doživio i uvijek ću se toga rado sjećati. Dolazim iz Amerike, a tu je kultura drugačija, ovdje se toliko toga vrti oko nogometa i to mi se jako sviđa. Sam osjećaj da imamo tako izvrsne navijače i cijela atmosfera nešto su posebno.

Prvijenac u seniorskom nogometu, a za sada jedini u SuperSport HNL-u, bio je u dresu Hajduka u remiju sa Slaven Belupom 12. studenoga 2022. Nije očekivao da će biti u prvih 11...

- Bilo je neočekivano, nisam znao kad ću krenuti u utakmicu od prve minute, doznao sam dva sata prije. To je nešto što tjednima i mjesecima prije vizualiziraš, mnogo sam razmišljao o tome. Razmišljanje o tome što bi se moglo dogoditi pripremilo me za igru. S obzirom na to da sam svoj debi vizualizirao sto puta, osjećao sam se nestvarno. Bilo je to čudno iskustvo, ali osjećaj da sam uspio i pomisao da pomažem timu nevjerojatan je.

Također se istaknuo u UEFA Youth league jer je s osvojio nevjerojatno drugo mjesto s Hajdukom, a godinu ranije ispali su na nes(p)retne jedanaesterce od velikog Atletico Madrida, posljednji je penal promašio baš on.

- Sjećam se utakmice s Atleticom, bila je odlična. Ja sam pucao zadnji jedanaesterac i promašio, zbog toga osjećam onu “dobru ljutnju” i želim pobijediti Šahtar jer imam osjećaj da se moram dokazati. Želim igrati protiv Šahtara i razvaliti.

Otkrio je kako se tada snašao u Solinu i koliko je teško održati formu na toliko visokoj razini?

- Najvažnije se dobro pripremiti za utakmicu, ako se za svaku utakmicu pripremaš na visokoj razini, rezultat neće izostati. Ne razmišljam o tipu utakmice, samo razmišljam o pripremi. Želim izaći i uživati u igri, ali prvenstveno dobro odigrati.

Intervju je zaključio opisom života u Splitu, kako je teklo navikavanje na ovaj mentalitet i stil života?

- Brzo sam se naviknuo na Split, najviše mi se sviđa vrijeme, sasvim je drugačije nego u Americi. Osim vremena, volim ljude u Splitu, jako su pristupačni. Sviđa mi se što se ovdje sve vrti oko nogometa i što ljudi jako vole Hajduk i vjerni su navijači. U slobodno vrijeme volim prošetati Rivom. Sve u svemu, oduševljen sam svojim novim gradom i klubom.

Pukštas je u četvrtak odigrao posljednju utakmicu za Hajduk protiv Rakowa u Poljskoj, a kraj je karijere u Splitu okrunio presudnim pogotkom u produžetku kojim se Hajduk plasirao u Konferencijsku ligu.

U Hajduku odigrao ukupno 142 službene utakmice te postigao 27 golova uz 12 asistencija. U bijelom dresu debitirao je 29. travnja 2022. godine u 2:1 pobjedi protiv Hrvatskog dragovoljca na Poljudu, a posljednji u već spomenutom dvoboju u Poljskoj. S Hajdukom ima osvojen trofej u Hrvatskom kupu u sezoni 2022./2023. Tada je Pukštas odigrao sve utakmice u natjecanju uključujući i svih 90 minuta u pobjedi protiv Šibenika u finalu odigranom na Rujevici.