DOŠAO I MINISTAR Krštene blizanke Rita i Brigita, šesto i sedmo dijete u obitelji Moharić

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić nazočio je u nedjelju krštenju Rite i Brigite Moharić, šestog i sedmog djeteta u obitelji Moharić, koje je održano u Župi sv. Nikole biskupa u Čakovcu.

Sakrament krštenja podijeljen je tijekom svete mise koju je predvodio varaždinski biskup mons. Bože Radoš, uz nazočnost članova obitelji, prijatelja, župljana i brojnih uzvanika.

Drugi par blizanaca u obitelji

Roditeljima Tadeju i Jasmini Moharić Rita i Brigita drugi su par blizanaca. Dolaskom dviju djevojčica njihova obitelj sada broji devetero članova – roditelje i sedmero djece. Ministar Šipić istaknuo je kako ovaj događaj snažno svjedoči o vrijednosti života, obitelji i zajedništva te predstavlja primjer predanosti roditeljstvu i otvorenosti prema životu. "Ovdje se ne radi samo o vjerskom obredu, nego i o svojevrsnom svečanom prijemu Rite i Brigite u našu zajednicu, utemeljenu na kršćanskoj tradiciji. S velikom radošću prihvaćamo svako novo dijete", kazao je Šipić.

"Nadamo se Hrvatskoj punoj dječje radosti"

Ministar je dodao kako ga ohrabruju pozitivne naznake zaustavljanja negativnih demografskih trendova.

"Nadamo se da će ovih sedmero djece iz obitelji Moharić živjeti u Hrvatskoj punoj života, mladosti i dječje radosti", poručio je. Šipić je naglasio kako Ministarstvo demografije i useljeništva svojim mjerama nastavlja graditi okruženje koje će osnaživati obitelji, poticati roditeljstvo i pridonositi demografskoj obnovi Hrvatske.

Zaključno je istaknuo važnost promicanja obiteljskih vrijednosti i snažnije društvene potpore roditeljima, osobito u vremenu u kojem su demografska pitanja jedan od najvećih izazova hrvatskog društva.