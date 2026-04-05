Doris Pinčić prvi put objavila sliku kćerke iz drugog braka

HRT-ova voditeljica Doris Pinčić Guberović (37) na društvenim je mrežama pokazala kako u krugu obitelji obilježava Uskrs. U opuštenoj i toploj atmosferi doma s pratiteljima je podijelila djelić blagdanskog ugođaja, a pritom je napravila i rijetku iznimku.

Naime, objavila je fotografiju svoje najmlađe kćeri Divne, koju je dobila u braku sa suprugom Davorom Guberovićem. Djevojčica je pozirala u razigranom uskrsnom izdanju, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije. Uz fotografiju je voditeljica uputila i kratku čestitku: „Sretan Uskrs, dobri ljudi. Uživajte u ovom lijepom danu s najbližima.”

Objava je ubrzo prikupila velik broj komentara i čestitki. „Sretan Uskrs i tebi, ljubavi malena“, „Kako je narasla djevojčica“, „Preslatka je“, „Uživajte u obitelji“ – samo su neke od poruka koje su joj uputili pratitelji.

Podsjetimo, Doris je kćer Divnu rodila 2023. godine, daleko od očiju javnosti, u skladu s odlukom da privatni život zadrži podalje od medijske pozornosti. Nekoliko mjeseci ranije, u studenom 2022., udala se za Davora Guberovića.